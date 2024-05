Conductora ebria va en contramano y choca brutalmente con móvil policial

Esta madrugada, una mujer manejaba alcoholizada y en sentido contrario por el Camino del Buen Ayre, hasta que impactó violentamente contra un vehículo policial a la altura del kilómetro 14, en William C. Morris. Luego de pasar por un hospital cercano, la Justicia ordenó su detención.



La mujer conducía una EcoSport y chocó de frente contra una Toyota Hilux, que resultó ser un móvil policial no identificable que forma parte de la división de Tráfico de Drogas Ilícitas. Habría ingresado a la autopista por la calle Julio Argentino Roca y solo alcanzó a recorrer algunos metros hasta la colisión.



La causa quedó a cargo de la fiscalía N°3 de Morón, que detuvo a la mujer luego de comprobar que manejaba con 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el examen de alcoholemia al conductor del móvil policial no encontró alcohol en sangre.