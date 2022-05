Conocé a “Tito”, el primer auto eléctrico de industria nacional

La crisis ambiental es sin dudas un tema que preocupa al mundo entero. Las emisiones de carbono en nuestro país en el año 2020 fue de 176,51 toneladas, ubicándonos en el puesto 153 del ranking de países por emisiones de CO2, según el sitio datos macro.

Para combatir esta problemática es que nace, con una visión futurista cada vez mas palpable, este “autito” (de ahí su nombre) fabricado en San Luis por la empresa Coradir, cuyo ensamble se realiza íntegramente en el país desde el 2021 y su particularidad es que es 100% eléctrico y no emite gases contaminantes. Actualmente se realizan 80 unidades por mes y su valor es de 16.500 dolares que serían 2.029.500 millones de pesos.

“Tito” gasta hasta 10 veces menos que un auto convencional, tiene capacidad para cuatro personas y puede recorrer hasta 100 kilómetros con autonomía. Además posee un motor eléctrico de 4,5 kW que recibe la energía de una batería de litio – ferrofosfato, alcanza un velocidad máxima de 65 km por hora y se carga completamente en un lapso de seis a ocho horas como cualquier electrodoméstico en un toma de 220 volteos.

Por último, otra ventaja es que no paga patente en la Ciudad de Buenos Aires y no genera gastos de mantenimiento ya que no lleva aceite ni filtro.