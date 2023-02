Consejos para organizar la lista de útiles escolares

Con el inicio de clases que se avecina en los próximos días, es interesante conocer cómo preparar la lista de útiles escolares. De esta forma, los estudiantes pueden estar listos y llegar a la escuela con todo lo que necesiten. Más que todo, los padres primerizos pueden tener dudas al momento de qué va a requerir cada uno de sus hijos. Dependiendo de cada instituto educativo, puede que varíen los implementos indicados en la lista. También cambia según el año escolar que esté cursando el niño o la niña. No es lo mismo un niño que empieza la escuela a otro que ya está en los últimos grados, así como el gasto y la preparación son diferentes. Por nombrar un caso: en los grados avanzados se piden ciertos implementos como compás o regla metálica, en pro de que puedan hacer gráficos simples en sus cuadernos.

¿Qué pautas se pueden seguir para tener preparada la lista de útiles escolares?

Una de las pautas más indispensables es conseguir los cuadernos que necesite el estudiante. Por más que se usen las computadores, laptops y tablets, los cuadernos siempre harán falta porque los estudiantes deben anotar lo que se les indique de forma manual. Asimismo, es comprensible que muchos niños busquen maneras de practicar fútbol o hacer otras cosas, en lugar de concentrarse en la lista de útiles. Lo cual es válido y los adultos también pueden divertirse haciendo varias actividades, como por ejemplo, jugar un juego. Pasando a los implementos informáticos que suelen usar los más pequeños de la casa, se aconseja que los aparatos electrónicos sean un complemento a su estudio teórico y práctico de la escuela. Al mismo tiempo, es fundamental que se supervise lo que hagan los niños en la computadora, puesto que no tiene el criterio para consumir el contenido que más lo favorezca.

¿Cómo equipar la mochila de la mejor manera?

En este punto lo mejor es encontrar un balance entre las cosas que se deban llevar y el peso de la mochila. Mientras más pequeño sea el niño, menos debe pesar la mochila para no afectar su salud. En el caso de los que tengan problemas de espalda, quizás puedan optar por mochilas con ruedas para arrastrarlas. Otro punto que requiere atención es recordar cambiar los cuadernos cada día, de manera que en un día no se lleven las cosas del día anterior. Aparte, es bueno usar los compartimientos con inteligencia para que no quede todo compacto en un solo lugar. Más bien, la idea es distribuir los útiles escolares en diferentes espacios, facilitando así la posterior búsqueda de cada elemento. Para conocer un poco más de cuál debería ser el peso de la mochila, se puede ver los tips presentados acá. En resumidas cuentas, el apoyo que brindan los padres a sus hijos en la etapa escolar es una pieza clave para su posterior desarrollo como adulto funcional. Toda la colaboración que se les dé a los niños los ayuda en su rendimiento escolar y en el correcto desenvolvimiento de su personalidad.