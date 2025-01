Continúan los ataques a la Memoria: El gobierno despidió a todos los trabajadores del ex centro clandestino de detención Virrey Cevallos

"Lo que el gobierno quiere es que dejemos de contar lo que sucedió en esos años, pero no queremos dar el brazo a torcer”, declaró a los medios Raúl Ricardo Del Valle, uno de los trabajadores del ex Virrey Cevallos que fue despedido a pocos días de que iniciara el nuevo año por decisión del gobierno nacional.





En un proceso de desmantelamiento y precarización, la administración libertaria procedió con los despidos masivos en el ex centro clandestino de detención Virrey Cevallos, uno de los espacios de Memoria que existen en CABA, ubicado en el barrio de Monserrat.





La medida se da en el marco del ataque a otros espacios abocados a los Derechos Humanos, como el Haroldo Conti, que también sufrió las consecuencias del ajuste y el negacionismo. En el caso del Virrey Cevallos, el espacio quedó sin personal con contrato vigente luego de que la Secretaría de Derechos Humanos -a cargo de Alberto Baños- echara a los últimos cinco trabajadores que tenía.





“Al comienzo de la gestión de Milei éramos nueve, cinco de los cuales tenemos trabajando entre 15 y 20 años en el Cevallos. Nosotros no nos sentimos despedidos, no queremos dar el brazo a torcer y queremos continuar transmitiendo lo que sucedió durante la dictadura, y también contar cuál es la realidad que estamos viviendo los laburantes de los sitios de memoria en general, no sólo del Cevallos”, agregó Del Valle.





Además de despedir a la totalidad de los empleados del espacio de Memoria ubicado en Monserrat, el gobierno incluso vació áreas enteras del ex centro clandestino de detención.





Un espacio para mantener viva la memoria

La casona ubicada en la calle Virrey Cevallos 628/630 funcionó como un centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) dependiente de la Fuerza Aérea entre los años 1976 y 1978. En ella accionó la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) -que, en un momento, funcionó en la Séptima Brigada Aérea- y la Policía Federal Argentina.





En 2003, la asociación Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad, ante la inminente venta del inmueble, comenzaron con una serie de acciones de identificación y denuncia y convocaron a legisladores y a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2004 se presentó el proyecto y comenzó el trámite para lograr la expropiación.





En 2009, el Espacio se abre con un equipo de trabajo que tuvo como tareas principales el vínculo con lxs vecinxs convocando a la integración de una mesa de trabajo y consenso integrada por organizaciones del barrio sociales, políticas, sindicales y sobrevivientes y la conservación del edificio.





En el año 2014 se traspasó la dependencia del Espacio a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, a fines de ese mismo año, el espacio de memoria fue declarado lugar histórico nacional, bajo el decreto 1762.