Cooperativa “La Ñeri”, la historia de un grupo de mujeres herreras que buscan ganarse la vida

Los tiempos han cambiado, no hay dudas de eso. Lo que antes parecía establecido como patrón hoy se ha modificado por completo. A fuerza de una incansable lucha, las mujeres abrieron caminos y transformaron de raíz viejos paradigmas que se establecieron por siglos al interior de la sociedad argentina. Más allá de la batalla no está terminada, es cada vez más habitual encontrar una diversidad de géneros en cualquiera de los trabajos. Durante muchos años, la herrería fue considerada una tarea exclusiva para hombres. No obstante, en Morón, un colectivo intenta romper con esta lógica y, a su vez, generar más empleo para muchas vecinas en situaciones de vulnerabilidad.

Desde 2017, la cooperativa “La Ñeri” abrió sus puertas en “El Transformador” y allí desarrolla todo tipo de elementos para la venta. Desde rejas, portones, maceteros, bicicleteros y hasta parrilla, esta organización no detiene su marcha y promete hacer fuerza para extenderse a todo el conurbano bonaerense.

Carmen Parissi, de 63 años, es una de las tantas personas que forman parte de este interesante proyecto. En diálogo exclusivo con Diario La Ciudad se refirió a los inicios de esta agrupación y dio su opinión sobre las dificultades que tuvieron que atravesar por el simple hecho de ser mujeres.

“Somos un grupo de mujeres muy compañeras. Empezamos haciendo lo que podíamos, después nos involucramos más con las cuestiones de la herrería y gracias a Dios estamos saliendo adelante. En esta época de pandemia no hay mucho trabajo, pero nos arreglamos como podemos”, sostuvo.

Las dificultades a la hora de conseguir un puesto para una mujer de su edad son muy grandes. Es por esta razón que enfatizó en la importancia que tiene El Transformador para ellas y reafirmó su necesidad de que una vez por todas este espacio pueda ser concedido para las diferentes agrupaciones que se instalan allí.

“Nadie me quería dar un trabajo por la edad que tengo, en ningún lado. Es por esto que si llegamos a perder la casona no voy a tener a donde ir. Todas nuestras herramientas están ahí. Vamos a seguir luchando exigiendo la expropiación definitiva y, así, que cada una de las trabajadoras mantenga su empleo”, afirmó.

Por otra parte, Carmen aseguró que más allá de que much@s vecin@s, en la actualidad, naturalizaron el trabajo que realizan, no fue todo color de rosas. “No sé qué pensará la gente de nosotras hoy. Cuando decía que soy herrera, que hago puertas, ventanas, que soldamos, nos miraban con cara raras. Yo creo que tenemos el mismo derecho que los hombres de hacer lo que nos gusta y apasiona. Somos luchadoras y somos feministas, queremos dar esta batalla para salir adelante”, concluyó.

¿Cómo ponerse en contacto con la Cooperativa “La Ñeri”?

Si estas interesado en adquirir alguno de los productos que realizan en la Cooperativa “La Ñeri”, podes enviar un mail a herreriacooperativa@gmail.com, ingresar a @herreriacooperativa en Instagram o en Facebook a “Herrería La Ñeri”. En tiempos de pandemia, es importante ayudar a estas agrupaciones, ya que la salida siempre es colectiva.