Copa Libertadores: cruces confirmados para los octavos de final

Este mediodía en Luque, Paraguay, se llevaron a cabo los sorteos de los Octavos de Final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Un duelo entre argentinos y tres Argentina vs. Brasil, buscando el pase a cuartos.

El primer cruce sorteado fue el Defensa y Justicia, que deberá enfrentarse al poderoso Flamengo. El Halcón de Varela se clasificó segundo en su grupo, por detrás de Palmeiras, con 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota. Su única derrota fue en condición de local, justamente ante el último campeón de América.

También podes leer Se suma otro síntoma como caso sospechoso de covid

Para su entrenador, Sebastián Beccacece, será el segundo enfrentamiento ante Flamengo. Como DT de Racing, en la Copa Libertadores 2020 y por octavos de final, eliminó al Flá en el Maracaná a través de los penales.

En tanto que Boca, recientemente eliminado de la Copa de la Liga por Racing, deberá enfrentarse con Atlético Mineiro de Brasil. El equipo de Miguel Ángel Russo clasificó segundo en el Grupo C, detrás de Barcelona de Ecuador, con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas.

En los Galos de Belo Horizonte, que clasificaron primeros en el Grupo H de la Copa, juegan los argentinos Matías Zaracho (ex Racing) y Nacho Fernández (ex River), y el ex Boca Junior Alonso. Cuca, su entrenador, fue el DT que ganó la Copa Libertadores 2013, con Ronaldinho como figura.

Tras clasificarse segundo en el Grupo G detrás de Flamengo, Vélez deberá enfrentarse al difícil Barcelona de Guayaquil. El antecedente más cercano de los de Liniers ante equipos ecuatorianos data de la fase de grupos de la presente edición, ante Liga de Quito. Los de Pellegrino cayeron 3-1 en la altura de Ecuador y ganaron por el mismo resultado en Liniers.

Dirigido por el argentino Fabián Bustos, el equipo de Guayaquil se clasificó primero en su grupo, con grandes actuaciones, entre ellas, el triunfo 2-0 ante Santos en Brasil y un valioso 0-0 en La Bombonera ante Boca. En condición de local fueron infalibles y ganaron sus tres partidos.

Racing, por su parte, repetirá ante San Pablo, al que ya enfrentó en la fase de grupos. Los de Juan Antonio Pizzi clasificaron primeros, por delante del Tricolor, con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates.

Ante el conjunto dirigido por Hernán Crespo, la Academia empató 0-0 en Avellaneda y se impuso por la mínima en el mítico Morumbí, con gol del juvenil Joaquín Novillo.

Por último, en lo que a equipos argentinos respecta, el sorteo marcó que River y Argentinos Juniors se enfrentarán en octavos de final.

Los de Núñez, que cerraron la fase de grupos cayendo ante Fluminense en el Monumental por 3-1, se clasificaron segundos por la derrota de Junior de Barranquilla (3°) con 9 puntos, habiendo ganado dos partidos, empatado tres y registrando una derrota.

En tanto que los de Paternal, con Gabriel Milito como DT, redondearon una gran primera fase. Con 12 puntos, producto de cuatro victorias y dos derrotas, los de Paternal clasificaron primeros en su grupo, por delante de Universidad Católica de Chile, Nacional de Uruguay y Atlético Nacional de Colombia. Además, fueron los primeros en asegurar su presencia en octavos.

Por la Copa de la Liga Profesional, River y Argentinos compartieron zona y se enfrentaron en la Fecha 4, cuando los de Milito ganaron por la mínima en el Monumental con un gol sobre la hora de Gabriel Florentín.

🔥 ¡El camino a la #GloriaEterna! Así quedaron los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/HAjz5KaVKP — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 1, 2021

Los octavos de final se completan con Universidad Católica de Chile vs. Palmeiras; Cerro Porteño de Paraguay vs. Fluminense y Olimpia de Paraguay vs. Inter de Porto Alegre.