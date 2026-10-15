Crean en Morón una aplicación con Inteligencia Artificial para mejorar la comunicación entre padres separados

Una iniciativa tecnológica nacida en el ámbito judicial local busca erradicar la violencia verbal en familias separadas. Se trata de Vínculos, una plataforma impulsada por la jueza María Laura Lucchini Minuzzi, titular del Juzgado Familiar Nro. 9 de Morón. La herramienta integra Inteligencia Artificial para intervenir en tiempo real antes del envío de mensajes y sugerir alternativas asertivas.



La magistrada de Morón explicó: ""Vínculos es una herramienta tecnológica diseñada para mejorar la comunicación entre padres en conflicto. La inteligencia artificial analiza los textos antes de ser enviados y sugiere reformulaciones asertivas libres de violencia o reproches, que no son de uso obligatorio"".

Coordinación familiar y evidencia judicial

La plataforma reúne mensajería, calendario compartido, gastos e información escolar. María Laura Lucchini Minuzzi detalló que ""todo quedaría en un registro inalterable que sirve como prueba objetiva para los jueces en caso de ser requerido"". Además, aclaró: ""No se entrenó con casos reales ni se alimentó de mensajes de las familias, y el registro no puede modificarse. Cuando se exporta como evidencia, lo hace con firma digital"".



Asimismo, la jueza remarcó que el sistema no sustituye la labor profesional: ""No reemplazaría la intervención humana, ni al equipo interdisciplinario, ni a los abogados. Es solo un recurso para los casos en que los padres se comunican mal o no se comunican"".

Funcionamiento y diagnóstico

La propuesta nació de lo observado en las audiencias. Según la magistrada, ""el problema es lo que pasa después; cuando vuelven a su casa, cada uno retoma el mismo modo de hablarse, y lo conseguido se pierde. Al final, los niños llevan mensajes, avisan horarios y transmiten reclamos"".



Para desarrollar la app, la jueza se capacitó en la UBA, la UTN, la Universidad Champagnat de Mendoza y la Universidad de Salamanca. Pensada para instalarse por enlace en causas judiciales en lugar de WhatsApp, aclaró: ""La decisión siempre es del juez y no de la IA, que solo propone y deja registro"".

A la espera de la habilitación provincial

El proyecto también beneficiaría la labor tribunalicia: ""Si las familias resuelven lo operativo por sí mismas, el juzgado recibe menos presentaciones y puede dedicar su tiempo a lo que requiere una decisión judicial"".



La herramienta de Morón aguarda el aval de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires para iniciar una prueba piloto con casos reales.