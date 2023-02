Crimen de Lucio: Hoy se piden las penas y la familia del niño exige “que las asesinas sean separadas”

“Pediremos no haya beneficios y que sean separadas de forma urgente. Me molesta mucho porque no deberían estar juntas. Estuvimos todo el año pidiendo que sean separadas”, expresó Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el niño de cinco años asesinado en La Pampa en noviembre del 2021 a manos de su madre y su pareja.

El pasado 2 de febrero, el Tribunal de Audiencia de la capital pampeana, integrado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, determinó que Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio, fue responsable del “homicidio triplemente agravado” por “vínculo, alevosía y ensañamiento” de su hijo.

La autoridad también señaló que la pareja de Espósito, Abigail Páez, fue responsable del mismo delito y, además, del de “abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado”.

“A Lucio no me lo mataron hace un año y dos meses y días, me lo mataron ayer. Nosotros vivimos con el mismo dolor, la herida está latente y no se va a cerrar nunca. Estamos tratando de sobrellevarlo.” Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, acerca del asesinato de su nieto.

En el día de hoy, las partes del proceso solicitarán las penas para las mujeres ya declaradas culpables y que se encuentran en la Unidad Penitenciaria 1 de San Luis, sin necesidad de participar de forma presencial las audiencias del caso.

Desde Santa Rosa, Ramón Dupuy declaró a los medios que aún no sabe si ingresará a la sala de debate, ya que eso consistiría “remover todo el mismo dolor”, pero insistió en que las acusadas deben ser separadas en la cárcel. Asimismo, respecto a las declaraciones de Páez sobre “el perdón de Lucio”, Dupuy comentó que sintió “asco” y que el niño “no puede perdonar porque ya no está”.

Tras finalizar la audiencia de alegatos del día de hoy (que no será pública) se fijará una nueva fecha, en el plazo de cinco días, en donde finalmente se dará a conocer la pena para las acusadas.