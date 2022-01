Cuándo realizar el testeo y cuánto aislarse, claves para saber qué hacer

¿Tengo que testearme con un solo síntoma de coronavirus? ¿Si soy contacto estrecho me aíslo directamente o necesito confirmar con una prueba? ¿Tengo que esperar para hisoparme si me siento mal?, son algunas de las dudas que surgen en estos días y que esta nota aclara en base a las últimas recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación y la consulta con especialistas.

La suba abrupta de casos de las últimas semanas en el país dejó a un gran porcentaje de las y los argentinos en contacto estrecho con algún caso confirmado, lo que junto con el dinamismo que tienen las indicaciones sobre cuándo testearse generó una gran confusión sobre cómo proceder.

Para ordenar esta información hay que partir de lo más básico: ¿Cuándo un caso es sospechoso?

“El caso sospechoso está definido con al menos un síntoma en personas vacunadas con esquema completo y dos síntomas en personas no vacunadas“, explicó a Télam el médico infectólogo Javier Farina.

Los síntomas son

• Fiebre (37.5°C o más)

• Tos

• Dolor de garganta

• Dificultad para respirar

• Dolor de cabeza

• Dolor muscular

• Diarrea

• Vómitos

• Rinitis

• Congestión nasal

• Pérdida de gusto u olfato.

¿Cuándo realizar el testeo?

“En caso de que la persona no tenga contacto estrecho, una vez que los síntomas comienzan ya hay carga viral como para que sea detectada por un test, por lo cual no tiene que esperar nada para realizarlo. En el único caso que uno puede sugerir esperar es si los síntomas son demasiado inespecíficos, si no se testea inmediatamente”, explicó Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y jefe de infectología del Hospital Cuenca Alta, de Cañuelas.

En caso de que alguien tenga síntomas y haya sido contacto estrecho, las últimas recomendaciones del Ministerio de Salud indican que no es necesario realizar el test de diagnóstico a menos que la persona sea mayor de 60 años o presente factores de riesgo. “En ese caso se puede auto reportar o acercarse a un centro de testeo para que la inscriban como caso sin necesidad de hacer el testeo”, detalló Farina.

¿CÓMO UTILIZAR EL AUTOTEST?

La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso, explicó, sobre el uso de los autotest, que el paciente “va a hacer la toma de muestra en la nariz anterior pasando el hisopo varias veces”, a diferencia de los test de antígenos que requieren de “un profesional especializado porque es una toma de muestra nasofaríngea”.



Luego, la persona deberá colocar el hisopo con la muestra “en un tubito con un líquido que se llama buffer” y tendrá que esperar entre quince y veinte minutos.



En el reactivo que es como un casete “va a aparecer una línea que es la línea control, el indicador de si el test fue bien realizado o no”, precisó la farmacéutica.



Y advirtió: “Si hay un error en la realización no va a dar ninguna línea y ese test hay que descartarlo y es inválido; si da una línea, la línea control, es negativo y dos líneas es positivo”.



El resultado lo informará el paciente directamente a la farmacia a través del código QR que obtuvo al comprar el producto y puede leerse con el celular.



“El código QR va a dar cinco opciones: positivo, negativo, inválido, que sería cuando el test se hizo erróneamente, pendiente de realización, cuando lo va a hacer en días posteriores, o pendiente de información si el paciente no lo informa”, explicó Reinoso a Télam Audiovisual.



Por otro lado, detalló que el farmacéutico va a poder ver desde su sistema la respuesta del comprador del autotest y por un mecanismo informático eso impactará en el sistema nacional de vigilancia.



Entre los consejos para usar el autotest, la profesional indicó que “el paciente tiene que lavarse las manos, soplarse la nariz, y después hacer este procedimiento”.