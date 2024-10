¿Cuántos Balones de Oro ganó Lionel Messi a lo largo de su carrera?

Lionel Messi, cuya carrera y resultados en vivo podes seguir en Flashscore, no parece ser una superestrella que compita por premios individuales, pero su perpetua brillantez en la cancha no le ha dejado otra opción que reclamar premio tras premio.



Casi dos décadas después de su debut absoluto, el crack argentino es reconocido como el mejor que jamás lo haya hecho en este bendito deporte. Su habilidad simplemente escandalosa ha llevado a sus equipos a numerosos títulos y también ha disfrutado de una buena cantidad de éxito a lo largo de los años en lo que respecta a premios individuales.



En el 2024 fue la primera vez en casi 20 años que Messi no estuvo entre los 30 nominados para quedarse con el premio. Lo mismo sucedió con Cristiano Ronaldo. Lo que se dice un cambio de época.

Más allá de esto, ningún jugador ha sido más prolífico a la hora de conseguir el premio individual más ilustre de este deporte: el Balón de Oro. Repasamos todo en detalle.

¿Cuántas veces ha sido nominado Lionel Messi al Balón de Oro?

Messi ha recibido la segunda mayor cantidad de nominaciones al Balón de Oro de todos los tiempos y 2023 fue la decimosexta vez que aparece en la lista final. Sólo Cristiano Ronaldo (18) tiene más nominaciones que la superestrella argentina. Sin embargo, su notable campaña en la Copa del Mundo en Qatar lo colocó nuevamente en el primer plano de las consideraciones para el Balón de Oro, incluso si su segunda temporada, aunque más productiva, fue considerada un fracaso ya que salió prematuramente de la Champions League.

¿Cuántas veces ganó Lionel Messi el Balón de Oro?

Messi es el que más ha ganado el Balón de Oro, triunfando en ocho oportunidades. El primer éxito del "10" llegó en 2009, tras marcar en la final de la Champions League ante el Manchester United en Roma. Luego ganó los siguientes tres premios, aunque hubo cierta controversia en torno a su victoria en 2010, y muchos creyeron que el legítimo vencedor era Wesley Sneijder, quien protagonizó la Copa del Mundo en Sudáfrica en donde su país cayó derrotado en la final ante España. Luego, Ronaldo disfrutó de una buena cantidad de éxitos, ya que el Real Madrid ganó Champions en cuatro años entre 2014 y 2018.Por lo tanto, Messi ganó solo un Balón de Oro hasta 2018, pero desde entonces ganó el premio dos veces y está listo para lograrlo. Se trata de un tercer triunfo en cinco años en 2023.



Messi irrumpió en escena antes del Mundial de 2006 y posteriormente obtuvo su primera nominación al Balón de Oro. Sin embargo, solo logró dos votos y terminó en el puesto 20 de la general, cuando triunfó Fabio Cannavaro. Los dos votos de Messi fueron igualados por los italianos Gianluca Zambrotta y Luca Toni, además de Juninho y John Terry.



Sin embargo, durante la siguiente década, Messi terminó en el podio todos los años. Consiguió el tercer puesto en 2007 y luego duplicó el premio con su gran rival Ronaldo hasta que Luka Modric consiguió la victoria gracias a sus esfuerzos en el Mundial de Rusia 2018. Después de que Messi ganara cuatro galardones seguidos entre 2009 y 2012, Ronaldo ganó Balones de Oro consecutivos y el argentino obtuvo poco más del 20% de los votos en ambos años.



Si bien el 2012 de Messi es ampliamente considerado como la mejor actuación de cualquier jugador en un año calendario, ya que anotó 91 goles, un récord, su actuación más dominante en la ceremonia del Balón de Oro llegó un año antes, en 2011, cuando obtuvo el 47,88%. de la votación.



Curiosamente, su mejor actuación desde la perspectiva de puntos/votos se produjo en 2013, el año en el que muchos creen que le robaron a Franck Ribéry, ya que terminó segundo detrás de Ronaldo. Messi acumuló 1.205 votos ese año y Ronaldo obtuvo 1.365. Ribéry terminó tercero con 1.127 votos.