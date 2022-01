Cuantos cortes de luz se necesitan para recamarle a Edenor los 10 mil pesos de resarcimiento

Pasada la ola de calor que puso al desnudo el deficiente estado de la red eléctrica en la región metropolitana y la falta de inversión de las empresas concesionarias Edenor y Edesur, el Ente Regalador de Electricidad (ENRE), tiene pautado las condiciones para que los usuarios le reclamen a las empresas el resarcimiento por la falta de suministro.

Como primera medida, El Ente considera corte de suministro eléctrico prolongado a aquellos de 36 horas o más de duración y, en el caso de los cortes reiterados, se toman en consideración cuatro o más cortes en un mismo mes calendario, sin importar la duración. En cualquiera de los dos casos, el resarcimiento económico que recibirá el usuario, será el equivalente en pesos a 2000 Kh, o sea $10.365.

El trámite paso a paso

1.- Completar este formulario con la factura del servicio a mano y con el o los números de reclamo.

2.- En la opción Seleccionar el tipo de reclamo a realizar, optar por Corte prolongado o Corte reiterado.

3.- El ENRE notificará al usuario el procedimiento que se aplicará.

4.- La distribuidora le reintegrará el monto correspondiente (en kWh) en la próxima factura. Si el reintegro excede el importe de la factura, la prestataria se lo acreditará en la o las facturas siguientes.

Datos y documentación que se debe presentar

Número(s) de reclamo realizado ante la empresa.

Nota firmada donde se indique:

la/s fecha/s y hora/s de inicio del/ los corte/s

la/s fecha/s y hora/s de la finalización del/los corte/s.

Factura del servicio.

Si el usuario no es titular del servicio: una copia del título de propiedad o del contrato de alquiler, o bien de un servicio o del DNI donde conste el domicilio.

Para más información y seguimiento de tus trámites, llamá al 011 5199 0950.

Daños en artefactos eléctricos a causa de los cortes

También podés exigir el resarcimiento correspondiente en caso de que las deficiencias en el suministro eléctrico hayan descompuesto o roto algún artefacto de tu propiedad. Te explicamos paso a paso lo que tenés que saber:

1) Siempre hacer el reclamo correspondiente ante la empresa al momento del corte de luz o problemas con la tensión y registrar el número de gestión, porque te será requerido en caso de que necesites denunciar un daño posterior.

2) Iniciá el reclamo ante la Distribuidora por los daños provocados y quedate con una constancia. Si la respuesta es desfavorable o no te reconocen el monto total reclamado podés iniciar la denuncia ante el ENRE con la siguiente documentación: formulario por daños en artefactos completo y firmado; constancia de haber reclamado previamente ante la empresa (si tenés la respuesta negativa, también acompañala); presupuestos o facturas de reparaciones originales, con membrete, en pesos y el detalle de lo denunciado (tipo y modelo de artefacto, componentes afectados, firma y aclaración del técnico interviniente, descripción del trabajo, lista de materiales utilizados, precios de repuestos y honorarios por mano de obra, números de inscripción en AFIP y del sistema previsional); la última factura paga del servicio y, en caso de no ser usuario o usuaria titular, también de alguna constancia de que habitás en el domicilio (título de propiedad, contrato de alquiler, DNI donde conste la dirección o algún otro servicio a tu nombre). En caso de que el artefacto no resulte reparable, presentá un comprobante de servicio técnico que indique los componentes afectados y la irreparabilidad, junto con un presupuesto de compra de un artefacto similar al dañado.

3) Cargá toda la documentación en el formulario disponible en el sitio web del ENRE seleccionando el tipo de reclamo “Daños en artefactos”. También podés realizarlo por teléfono al 0800-333-3000 o presencial en las oficinas de Suipacha 615 de lunes a viernes de 10:00 a 16:30 horas (sólo con turno).

4) En caso de corresponder, el Ente ordenará a la empresa distribuidora el pago del resarcimiento y se te notificará la modalidad de cobro del mismo.