Merlo despliega un operativo integral y gratuito por el Día Mundial de la Salud Mental

Este miércoles 21 de octubre, en el horario de 9 a 13 se llevará a cabo en Merlo un amplio Operativo Interdisciplinario en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.



La iniciativa, organizada de manera oficial por el Municipio de Merlo bajo la intendencia de Gustavo Menéndez, busca acercar postas de atención, contención y trámites esenciales directamente a las barriadas del distrito con acceso libre y gratuito.



Las carpas institucionales y los consultorios móviles se centralizarán en el predio recreativo "El Tejadito", ubicado sobre la calle Constitución 152, en donde los vecinos y las vecinas podrán acceder a distintos servicios que nuclean áreas de contención social, entre ellos:



• Un espacio de Escucha Activa: Profesionales del área de psicología brindarán un ámbito confidencial para la atención y contención primaria de situaciones de angustia o crisis subjetivas.



• Orientación para el CUD: Personal técnico guiará paso a paso a las familias sobre los requisitos y juntas médicas necesarias para tramitar o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).



• Equipo de Neurodesarrollo: Una posta dedicada al asesoramiento, detección temprana y pautas de acompañamiento para las infancias y las adolescencias.



• Abordaje de Consumos Problemáticos: Profesionales especializados ofrecerán orientación técnica y redes de asistencia para personas o familiares que atraviesen situaciones de adicción.



• Prevención del Suicidio y ESI: Mesas interactivas con entrega de materiales informativos y herramientas de visibilización vinculadas a la Educación Sexual Integral (ESI) y los canales de asistencia ante crisis emocionales.



• Vacunación de Calendario: El área de Atención Primaria de la Salud montará un vacunatorio móvil para que los asistentes puedan actualizar de forma gratuita las dosis del calendario obligatorio nacional.



La cita para participar del operativo de Salud Mental que tendrá lugar en Merlo es este miércoles 21 de octubre de 9 a 13 en el predio recreativo "El Tejadito" (Constitución 152).



La actividad es gratuita y abierta a la comunidad. En caso de lluvias, se suspenderá y se reprogramará la jornada.