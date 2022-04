Daniel Arribas, ex combatiente de Malvinas en Radio Kamikaze: “Lo peor fue la posguerra”

Daniel Arribas es vecino de Ituzaingó y es un veterano de la Guerra de Malvinas. El ex combatiente charló con Radio Kamikaze y dejó algunas definiciones sobre lo que fue la guerra y el después del conflicto.

Lo que genera hablar de Malvinas y del conflicto bélico “son siempre sensaciones encontradas”, aseguró. “El honor por haber combatido y de haber participado en la recuperación de nuestras islas” también se cruza con “el dolor por los caídos, por los familiares”.

El ex combatiente señaló que parte de ese dolor inmenso es a causa de “los viajes humanitarios que no se están dando para que los familiares puedan viajar” a visitar las tumbas de los soldados que están reconocidos. “Muchos familiares ya han desaparecido y no han podido ir a dejar una flor en ese lugar”, agregó.

Daniel Arribas estuvo en las Islas Malvinas, formando parte del Regimiento 7 de Infantería. Allí combatió en Monte Longdon, batalla en la que fue herido el 12 de junio. “Hoy en la actualidad no le deseo la guerra a nadie”, comentó. Sobre la guerra en sí, “es cruel, es dura”. Pero fue aún más determinante al afirmar que “la pos guerra tal vez sea peor que la guerra”.

A partir del retorno a su casa empezó “lo más dramático del veterano de guerra, que es la pos guerra”. El silencio fue devastador. “Nadie podia hablar de la guerra, se había firmado un convenio” los ex combatientes “no podíamos hablar de la guerra, teníamos que decir que habíamos sido bien alimentados y que la planificación y la logística no falló”.