De Europa a Ituzaingó: un bar recreó la Torre Eiffel y es furor entre l@s vecin@s

¿Quién no soñó alguna vez con poder conocer la Torre Eiffel? Este lugar icónico establecido en París recibe a diario a miles de turistas y las fotografías dan vuelta por completo al mundo entero. En Ituzaingó, un bar tiene intenciones de revolucionar por completo el universo gastronómico a partir de la instalación de una réplica muy similar a la de este monumento. The Tower Beer House, una cervecería instalada en Lavalleja al 40, construyó un lugar fascinante en el cual cada vez más personas acuden no solo para sacarse una selfie en esta torre, sino para degustar las diversas clases de hamburguesas, sándwiches, papas fritas y demás exquisiteces que ofrece su carta. Frente a este panorama, vale la pena conocer algunos detalles de este proyecto sorprendente.

“Desde siempre habíamos querido iniciarnos en el rubro gastronómico, así que el día que se presentó la oportunidad, no lo dudamos, y estaban dadas las condiciones para empezar con el proyecto”, reconoció Matías Orue, dueño de este establecimiento, quién junto a su hermana Yasmín se lanzaron a administrarlo.

A partir de las 18:30, hora en el cual el sol baja, la Torre Eiffel enciende sus luces y es allí donde la atracción aparece. Las personas que pasan por el lugar se sorprenden por la altura de este monumento y no dudan en acercarse a apreciarlo de cerca, independientemente de lo que consuman en el lugar.

Además de poder apreciar esta réplica, The Tower Beer House ofrece una amplia variedad de juegos apta para toda la familia, tales como ruletas, torres de jengas, cartas y demás propuestas de mesa. Es por esta razón que es usual ver grupo de clientes con risas en sus rostros.

“Creo que tuvimos un acierto en cuanto a la carta, una variada lista de tragos, de cervezas y una extensa carta de vinos, al igual que en la comida que ofrecemos. Somos unos agradecidos con las personas que nos acompañan y buscamos crecer con el paso de los meses”, sostuvo Matías.

La Torre Eiffel se hizo presente en Ituzaingó. Cada noche, sus luces encienden y la emoción se instala por completo en este bar tan característico. En momentos en los cuales la situación económica es cada vez más compleja, es sumamente importante que sean muchos los proyectos que surjan dentro del distrito y generen atracción.