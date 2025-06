De las canchas al streaming: el presente de Damián Akerman y su "Código 9"

El programa de Damián Emilio Akerman invita a conocer las historias de figuras del deporte en el marco de una charla amena y distendida. Las grabaciones de "Código 9" -que hasta al momento cuenta con dos programas ya publicados- se realizan íntegramente en "Espacio Ramón", restaurante de Morón que también es utilizado para eventos, el cual se encuentra provisto de un espacio verde y abierto que es muy bien aprovechado por quienes llevan adelante este producto audiovisual.



Frente a la cámara no solo se lo puede ver al histórico jugador de "El Gallito"; este se encuentra acompañado tanto por el reconocido periodista deportivo Jorge Marinelli como por Guillermo Zarri y Nachito Ruigomez. Es así como, con una escena totalmente natural y mientras alguien de fondo prepara algo en la parrilla, Damián Akerman dialoga con sus invitados.

"La propuesta de hacer streaming llegó sin querer", le contó Damián Akerman a La Ciudad. En el marco de una charla, en un café, fue donde Guillermo Zarri le comentó sobre el surgimiento del canal de streaming Vow: "le dije que le iba a alquilar el lugar para hacer un programa y después llegó la propuesta para hacer algo juntos".



En un principio "no me convencía al no ser del palo y demás, pero con el tiempo le fuimos dando un poco de forma y llegamos a armar este lindo programa", señaló el conductor de "Código 9". Luego del retiro como futbolista profesional, Damián se capacitó y hoy en día es asesor deportivo y entrenador pero hasta el momento "no hubo una propuesta muy seria para trabajar en lo que es el fútbol" por lo cual el hecho de estar realizando streaming no era su primera opción pero actualmente lo tiene muy comprometido.



La primera edición de "Código 9" contó con la participación del relator y periodista deportivo Walter Nelson como invitado especial. Ya para la segunda edición -lanzada este último domingo 1 de junio- los invitados fueron el actual jugador del Deportivo Morón, Mariano Bittolo, y el artista e hincha del club, Nacho Augenuino. "Recibí muchos mensajes. Obviamente que de colegas fueron un montón, de algunos compañeros que tuve, que algunos ya no están en el ruedo, de amigos de Morón y de mi pueblo, de Porteña, he recibido muchos comentarios y por suerte muy buenos todos", comentó Damián en relación a las repercusiones que generaron su incursión en el universo del streaming.