DEMIAN: Un artista del oeste con la autenticidad como bandera

“Todo surgió a partir de una necesidad creativa, la de materializar ideas, conceptos, espacios; ya sea por medios musicales, visuales y/o líricos, una canalización, principalmente” define a sus inicios DEMIAN, artista oriundo de Morón, que empezó en el mundo de la música como un explorador autodidacta hace ya casi veinte años.

Con ya siete discos editados de manera autogestiva, DEMIAN se encuentra trabajando en dos singles y un próximo álbum, y el viernes 4 de noviembre lanzará en sus plataformas digitales la banda sonora que compone el proyecto “Sutra para La Creación”, una pieza audiovisual creada por Sol López que se estrenará a mediados del mes.

En La Ciudad, DEMIAN conversó sobre su primera experiencia musical durante la infancia, la consolidación de su proyecto solista, su carrera comenzada en el 2005 y la constante fascinación por seguir creando sin límites de géneros artísticos.

¿Cómo recordás tu primer acercamiento a la música?

Empecé escuchando lo que sonaba en casa o en viajes que hacíamos en familia: Sandro, Perales, Diango. Tenía menos de 10 años y no tenía gustos musicales más “personales”, pero me recuerdo claramente sensible a aquel poder emocional que transmitían esos artistas.

Más tarde, cerca de los 12, llegaron las bandas que me atravesaron de manera más directa y personal, durante los 90.

Después, en cuanto al instrumento, recuerdo que siempre había una guitarra en casa, en un ropero. Desde niño le insistía a mi padre para que tocase. Pero, como él nunca aprendió, tocaba cualquier cosa y, así mismo, yo quedaba totalmente fascinado.

Sin embargo, a pesar de su insistencia, yo nunca quise estudiar música en la infancia temprana.

Años más tarde, con el advenimiento de esos noventas en su potencial musical, completamente movilizado, agarré esa guitarra, con las cuerdas que tenia y empecé a explorar: Primero, con cancioneros y, luego, con amigos, formando la primera banda en la que participe.

¿Cuándo comenzaste con el proyecto DEMIAN?

Con DEMIAN inicié cerca del 2005, aproximadamente, luego de la disolución de aquella primera banda de los noventa. Recuerdo haber experimentado como una especie de “click” al darme cuenta de que, con una computadora podía, de alguna manera, materializar las ideas musicales que venía acumulando.

Desde ese momento, todo lo que hice a partir de ahí por mi cuenta, tanto musical como audiovisual, decidí que iba a enmarcarlo bajo este proyecto, DEMIAN.

¿Qué te motivo a llevar a cabo este proyecto? ¿Cómo surgió la inspiración para materializarlo?

En aquel momento hubiese visto como motor la influencia que generaba sobre mí toda la música y el cine que recibía. Hoy en día, igualmente atravesado e influenciado por todo lo que recibo, consciente o inconscientemente, entiendo que el hecho de materializar DEMIAN fue más como una respuesta a un impulso: Una necesidad creativa, la de materializar ideas, conceptos, espacios; ya sea por medios musicales, visuales y/o líricos; como una canalización, principalmente.

“DEMIAN representa la ambigüedad, lo claro y lo oscuro con igual fuerza, la magia, la atemporalidad, una identidad sin genero por momentos, la presencia incorpórea, lo místico y lo terrenal, lo inexplicable, lo esencial.” El artista sobre el proyecto musical.

¿Por qué elegiste ese nombre?

La idea, desde un comienzo, era que el nombre del proyecto no remitiese a nada en particular y que, a la vez, pudiese contener todo. Sentí que un nombre propio me brindaba esa posibilidad.

Había leído por aquellos años la conocida novela de Hermann Hesse y, más que un recuerdo narrativo, lo que me quedó de esa lectura fue un registro de sensaciones: La ambigüedad, lo claro y lo oscuro con igual fuerza, la magia, la atemporalidad, una identidad sin genero por momentos, la presencia incorpórea, lo místico y lo terrenal, lo inexplicable, lo esencial. Siento que, algo de todo esto, habita en mi percepción interior de cómo me vinculo con lo que hago. Por eso elegí este nombre.

Dado que tenés ya una amplia trayectoria, ¿qué podés decir de tu recorrido artístico desde tu debut en 2010 con “Ciclo de ideas” hasta hoy?

Creo que podría decir que cambiaron algunos medios, pero, en esencia, sigo haciendo lo mismo. Ese primer disco, del cual hice los demos en casa, lo grabé en un estudio. Entre tantos recuerdos de aquello sobreviene uno puntual: El primer día, luego de escuchar los demos, me preguntaron: “¿Cuan hippie querés que quede esto?” Entiendo que adoptaron el término “hippie” como sinónimo de despojo, o algo así.

Pero esa pregunta, medio en serio, medio en chiste, me la pude responder mucho más tarde, y me trajo respuestas claves para encontrar mi versión más honesta en lo que hago, más fiel a esa idea primera que sobreviene. De allí a hoy, grabo en casa, como puedo, con lo que tengo y en el momento que siento que puedo captar lo que retrata aquello que vengo a retratar. Necesito sentir y percibir en el resultado el componente esencial de ello, y hasta hoy es el modo que encontré de hacerlo.

Cabe destacar que, si bien DEMIAN es un proyecto que llevo por mi cuenta, muchas veces contó con la participación, apoyo, trabajo y amor de amigos y personas cercanas, artistas fundamentales en el resultado final de cada proceso en cuestión.

¿Cuáles son tus próximos proyectos en mente con DEMIAN?

Esta casi terminado el videoclip del lanzamiento anterior, “Dharma, Karma o Duda. [versi​ó​n III]” y saldrá en breve. En paralelo, hay una versión de una canción, editada hace unos años en el álbum “(sin n​ø​mbre)”, bastante diferente de la original, que espera la etapa de mezcla y mastering.

Esta canción seguramente saldrá en lo que queda del año. Y le siguen un álbum y un EP en proceso de grabación, que recién serán lanzados durante el 2023.

El próximo lanzamiento de DEMIAN, a realizarse el viernes 4 de noviembre, estará disponible en las plataformas digitales, donde también se encuentran todos sus álbumes previos.