Deportistas Ituzainguenses volvieron con medallas de la final de los Juegos Bonaerenses

Finalizó la participación de los y las representantes ituzainguenses en la final de los Juegos Bonaerenses 2021, que se disputaron el último fin de semana en la ciudad de Mar del Plata. El torneo fue llevado adelante por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, y contó con la participación de deportistas de diferentes distritos de la provincia.



La delegación que representó a Ituzaingó en la edición n°30 de los Juegos Bonaerenses estuvo compuesta por 24 deportistas, personal de salud del distrito, el equipo de la Dirección de Recreación y Deportes y un delegado por cada disciplina. Los y las deportistas compitieron en las siguientes disciplinas: atletismo, natación, patín, gimnasia artística, tenis, fútbol tenis y acuatlón.





Los resultados completos de la participación de la delegación de jóvenes ituzainguenses fue la siguiente:



GIMNASIA ARTÍSTICA

Amelie Bustamante, medalla de ORO en categoría sub 12, nivel 3.

Ignacia Sánchez Latessa, medalla de PLATA en categoría sub 15 nivel 3.

Ariana Belén Caleffa Mecina, finalizó en el 10° lugar en categoría sub 12 nivel 2.

Lucila Amigo, finalizó en el 10° lugar, en categoría sub 15 nivel 1.

Camila Vigne, finalizó en el 12° lugar en categoría sub 12 nivel 1.

Abril Agustina Diez, finalizó en la 5° ubicación en categoría sub 18 nivel 3.

Lucia Sapia, finalizó en 9° lugar en la categoría sub 18 nivel 1.



ACUATLÓN

Celeste Perales, medalla de BRONCE en categoría sub 14.

Iván Valdez, finalizó en el 7° lugar en categoría universitario.



NATACIÓN

Uma Perales, finalizó en 9° lugar en categoría sub 14 , 100mts. pecho (no federados)

Elizabet Lombana, finalizó en la 11° ubicación en la categoría sub 14, 100mts. libres (no federados)

Julieta Barrios, finalizó en 8° lugar en la categoría universitaria 200mts. libres.

Valentín Trinckler, categoría universitario 100mts. espalda , finalizó en la 8° ubicación.





FÚTBOL TENIS

Santiago Gómez y Nahuel Castro, categoría sub 18, participaron de la fase de grupos.



ATLETISMO

Sebastián Bravo, finalizó en 6° lugar a nivel provincial en las pruebas de 800mts., categoría sub 16.



PATÍN ARTÍSTICO

Keyla Cornacchio, finalizó dentro de las primeras diez participantes en categoría sub 13 A.



TENIS

Santiago Fernández y Eric Pacheco Santa Cruz, medalla de PLATA en dobles categoría sub 14.

Iván Álvarez, medalla de PLATA en single masculino sub 18.

Tomás Cervetto e Ignacio Coxe, participaron de la fase de grupos en dobles categoría sub 16.

Martina Fernández y Sofía Zaffaroni, participaron de la etapa dobles categoría sub 16.