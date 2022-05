Deportivo Morón empató con All Boys y continúa con su andar irregular

La temporada está plagada de irregularidades para Deportivo Morón. Luego de la salida de Alejandro Orfila y la llegada de Walter Coyette, las ilusiones se renovaron en el gallito, aunque el rendimiento parecería ser el mismo. En el día de ayer, en el marco de la jornada 15 del campeonato de la Primera Nacional, este conjunto empató sin goles frente a All Boys en condición de local y profundizó su mal momento. Más allá de los deseos de poder salir de manera definitiva de este presente, la performance adentro del campo de juego no es el mejor y los resultados están a la vista de todos. No obstante, las esperanzas continúan depositadas en el nuevo director técnico.

Tras caer entre semana frente a Patronato por la Copa Argentina, Deportivo Morón llegaba a este encuentro con el claro propósito de hacerse fuerte en el Nuevo Francisco Urbano. Sin embargo, apenas se dio el pitazo inicial, las fricciones y luchas en la mitad del campo de juego se impusieron.

A poco de comenzar el segundo tiempo, Leonel Bontempo recibió la tarjeta roja y dejó al gallo con un hombre menos durante casi todo el complemento. Es por esta razón que All Boys comenzó a ir al frente y obligó a los de Coyette a aguardar en su campo de juego y salir de contra golpe.

Pese a que el entrenador realizó las modificaciones necesarias para rearmar a su equipo, el resultado no se pudo ver plasmado en el marcador. De esta manera, el gallo del oeste rescató un punto que le permitió cortar con la racha de dos derrotas consecutiivas, aunque perdió la chance de acercarse en la tabla.

Con esta unidad, Deportivo Morón se colocó en la posición 25 del campeonato con tan solo 16 puntos cosechados, producto de tres victorias, siete empates y cinco derrotas. A su vez, quedó a 18 unidades del líder de la Primera Nacional, Belgrano, aunque mantiene las esperanzas puestas en ingresar a la zona de reducido.

El próximo compromiso de Deportivo Morón

Tras este empate, el plantel profesional descansará y retomará a los entrenamientos a la orden de Walter Coyette. El próximo domingo 22 de mayo a las 19:30 hs deberá visitar a Atlético Güemes en Santiago del Estero. Es por esta razón que no tiene mucho tiempo para lamentarse, sino que deberán reponer energías rápidamente con vistas a su viaje al interior del país. Miles de fanáticos de este club lo apoyarán desde la distancia y esperan que este presente magro mejore.