Derrota del CAI en Agronomía

Ituzaingó no pudo alejarse de la cima y perdió ante Comunicaciones por 2 a 1, con goles de Jonathan Maza para el León, mientras que Sergio Sosa clavó un doblete para el Cartero.

En una tarde soleada, se enfrentaron por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, dos equipos candidatos al título, el elenco de Agronomía, y el Verde, que necesitaba ganar para empezar a cortarse solo en el Campeonato, pero el resultado no fue lo esperado.

La historia comenzó a pura alegría para Ituzaingó, ya que a los 24 minutos del primer tiempo, aprovechó un desborde de Alcides Miranda Moreira por el carril derecho y un centro buscapié cayó en el botín de Jonathan Maza, quien no perdonó a Julián Kadijevic y puso el 1 a 0.

Sin embargo, el equipo de Matías De Cicco contó con varias situaciones para estirar la ventaja, pero falló en la puntada final, y así ambos elencos se fueron a los vestuarios.

La reacción de Comunicaciones iba a llegar recién en la parte complementaria, a los 3 minutos, con un pase en profundidad de René Lima para Sergio Sosa, quien ejecutó un remate cruzado al palo derecho de Tomás Figueroa y emparejó las acciones, en un partido de ida y vuelta.

Minutos más tarde, el Cartero iba a aprovechar una desatención defensiva del Verde con un pase al fondo de Lucas Banegas hacia Sosa, que nuevamente facturó para dar vuelta el marcador y darle una victoria crucial a Comu.

Si bien en los minutos finales, Ituzaingó fue con más corazón que fútbol, debido al cansancio físico luego de haber disputado el miércoles pasado ante Newell’s Old Boys por Copa Argentina en Paraná, y llegó con el tiempo jugado.

Y todo se le hizo cuesta arriba por la expulsión de Nicolás Agorreca por doble amonestación. Sin embargo, tuvo una situación clarísima a dos minutos del cierre en los pies de Javier Arias, que no pudo definir tras un centro de Alcides Miranda Moreira.

De este modo, Ituzaingó no pudo llevarse la victoria de Agronomía, aunque el empate le hubiese servido para seguir liderando la punta en soledad, que ahora comparte el liderazgo con el dueño de casa, con 24 unidades.

La próxima fecha, el León necesitará levantar cabeza ante Los Andes (día y horario a confirmar) buscando recuperar la cima del Torneo Apertura, a falta de pocas fechas para el cierre de la misma.

Síntesis:

Comunicaciones (2): Julián Kadijevic; Lucas Banegas, Maximiliano García, Ramiro Ríos, Gonzalo Vivas; Alexis Vázquez, Rodrigo Lastra, René Lima, Agustín Cattaneo; Sergio Sosa y Sebastián Matos.

Suplentes: Marcos Jara, Mauro Miraglia, Alejandro Gómez, Jorge Ferrero, Diego Casoppero, Tobías Bovone, Guido Dal Casón.

DT: Germán Cavalieri

Ituzaingó (1): Tomás Figueroa; Diego Serrano, Nicolás Agorreca, Luciano Nebot, Fernando Duré; Pablo Despósito, Fernando Gutiérrez, Rodrigo Soria; Matías Sandoval, Jonathan Maza y Alcides Miranda Moreira.

Suplentes: Matías Blengio, Emmanuel Mantovani, Leonel Córdoba, Matías Caro, Santiago Piersigilli, Javier Arias, Nicolás Lugli.

DT: Matías De Cicco

Goles: 24′ Jonathan Maza (ITU), 48′ Sergio Sosa (COM), 56′ Sergio Sosa (COM)

Cambios: 37′ Jorge Ferrero x Agustín Cattaneo (COM), 45′ Leonel Córdoba x Matías Sandoval (ITU), 58′ Emmanuel Mantovani x Fernando Gutiérrez (ITU), 58′ Javier Arias x Jonathan Maza (ITU), 70′ Santiago Piersigilli x Fernando Duré (ITU), 70′ Nicolás Lugli x Diego Serrano (ITU), 73′ Mauro Miraglia x René Lima (COM), 73′ Guido Dal Casón x Sergio Sosa (COM), 83′ Tobías Bovone x Alexis Vázquez (COM)

Amonestados: Pablo Despósito (ITU), Rodrigo Soria (ITU), Alcides Miranda Moreira (ITU), Nicolás Agorreca (ITU)

Expulsado: 79′ Nicolás Agorreca (ITU)

Árbitro: Javier Delbarba

Estadio: Alfredo Ramos (COMUNICACIONES)

Fotos: Prensa Club Atlético Ituzaingó