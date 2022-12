Desde el SEOCA Zona Oeste reclaman por un bono de fin de año

Desde el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (SEOCA) de Zona Oeste, vienen reclamando insistentemente al sector empresario por el pago de un bono de fin de año para los trabajadores del sector. El Secretario General del SEOCA Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, encabezó recientemente una reunión con delegados y delegadas para informar sobre la situación de este reclamo.

En el marco de esta reunión, que se desarrolló en González Catán, el Secretario General del SEOCA Zona Oeste avisó lo siguiente en relación al reclamo del bono: “todo está sujeto al bono universal que va a dar el gobierno”. A su vez, Ledesma advirtió que hay que esperar a ver si ese bono universal absorbe o no al bono “que nosotros ya arreglamos independientemente con las empresas”. “Nosotros decimos que no, que no va a ser así”, sostuvo el Secretario General del SEOCA Zona Oeste.

“No podemos resignar más nada en este lucha”, expresó efusivamente Julio Ledesma a la vez que celebró un acuerdo alcanzado por los repositores externos. En un momento se refirió a la poca consideración de algunas empresas para con los trabajadores, haciendo foco directamente en Francisco De Narváez, dueño de la cadena de supermercados Chango Más (ex Waltmart): “habría que recordarle que alguna vez él predicó que se iba a acordar de los trabajadores y de los que menos tienen”. Por otra parte, el gremialista celebró que se hayan alcanzado acuerdos salariales -pese a la situación antes mencionada de empresas más duras y reacias- que incluyen todos los conceptos.