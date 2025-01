Desmantelan taller en Ituzaingó: hallan un desarmadero ilegal

Se descubrió en el barrio San Alberto un taller clandestino dedicado a la adulteración de vehículos y autopartes robadas. Durante el operativo, se identificaron piezas de al menos ocho vehículos robados en Ituzaingó, Merlo, Moreno, Tres de Febrero y Lomas de Zamora. La investigación continúa para identificar todas las autopartes involucradas y establecer la conexión de este taller con la red de robos de automóviles.



Durante un operativo rutinario, el Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense localizó un taller en la calle Balbastro al 2800, donde se podían ver varios vehículos y autopartes desde la vereda.



Al verificar las patentes visibles desde la reja, los oficiales descubrieron que todos los autos tenían denuncias por robo: un Peugeot 308 sustraído en Moreno, un Peugeot 208 robado en Lomas de Zamora y un Ford Fiesta Kinetic robado en Merlo.



A raíz de esto, los agentes solicitaron la autorización de la UFI N°1 de Ituzaingó, que aprobó el ingreso al lugar. Tras un breve momento de espera, un joven de 20 años abrió la puerta y explicó que el taller era propiedad de su padre, quien no se encontraba en ese momento.



Con el consentimiento del joven, los agentes ingresaron a la vivienda y encontraron varios objetos con pedidos de secuestro activos en las jurisdicciones de Ituzaingó, Merlo, Moreno, Tres de Febrero y Lomas de Zamora. Entre los artículos recuperados se hallaron: once puertas, tres capots, el esqueleto de un Renault Sandero, cuatro cristales, además de múltiples autopartes aún no identificadas.

A la izquierda, el esqueleto del Sandero. A la derecha todas las autopartes no identificadas

Asimismo, se encontraron herramientas como máquinas de pulir, una amoladora, una perforadora y sopletes, que se presume eran utilizadas para modificar los grabados de las autopartes y evitar su identificación en casos de robo.



La fiscalía N°1 de Ituzaingó caratuló la causa cómo encubrimiento, mientras la Policía busca al dueño del taller con la intención de poder rastrear el camino de cada una de estas piezas robadas.