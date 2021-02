Después del escándalo, separaron a la directora de la Técnica Nº 1 República del Paraguay

Luego que la Vicedirectora de la Escuela Técnica Nº 1 Daniela Garcia, hiciera públicas las denuncias contra la directora del mismo colegio, Silvina Pelliciotta; la Jefatura de Inspectores del Distrito decidió separar del cargo preventivamente a Pelliciotta, hasta tanto se investiguen los hechos denunciados.

Una reunion virtual con más de 100 docentes

En una reunión convocada por google meet en la que participaron más de 100 docentes, la jefa de inspectores Florencia Penisse y la también denunciada inspectora Liliana Baumgart, le comunicaron a la comunidad educativa de la Técnica Nº 1 República del Paraguay la separación de la directora del cargo ” Nos convocaron por zoom y nos notificaron que Pelliciotta ya no estaba más a cargo” aseguró uno de los participantes de la reunión virtual. “lo raro es que pusieron a cargo del colegio a la inspectora Liliana Baumgart, que está también denunciada por Daniela Garcia” acotó otra docente.

Efectivamente, un hecho realmente llamativo y sorprendente, es que la jefatura de distrito decide que la inspectora Baumgart se haga cargo del colegio hasta tanto se sustancien los sumarios: “Que Baumgart quede a cargo del colegio, parece una burla. La denuncié porque estar en connivencia con la directora y la premian. asegura Daniela Garcia. “Ella es parte del problema, deberían investigar un poco más su responsabilidad en todo esto”

La inspectora Baumgart estará a cargo del colegio hasta tanto se resuelvan los sumarios

Otro hecho que llama la atención es que en la investigación hay un personaje que es juez y parte: “Cuando me hacen el presumario y me separan del cargo, la cédula de notificación tiene la firma la propia inspectora Baumgart, quien figura denunciada junto a Palliciotta” asegura Daniela. Todo muy raro.

Mientras tanto, hoy no está claro si la escuela podrá retornar a la clases presenciales, “Los baños no están en condiciones y es posible que comience la obra para arreglarlos, si es así, no creo que los chicos vuelvan a clase, pero no hay nada confirmado” aseguran desde el colegio.