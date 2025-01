Detienen a 2 peligrosos delincuentes al quedar atrapados en una calle cerrada por el Municipio

¿Posterga? No. No pueden hacer una cosa así. Nunca. Lo vamos a vigilar.

A raíz de esto me entero que en Ituzaingó, el intendente de allí (que está enquistado en el poder hace más de 20 años) hizo lo mismo este año.



Basta. Los que no deben circular son los delincuentes. pic.twitter.com/DL7360Q76g