Detuvieron al presunto ladrón de la tienda “Dulce Ana” en San Alberto

Un hombre de nacionalidad paraguayo de 47 fue detenido acusado de ser el asaltante que el 1 de septiembre entró a robar una tienda con barbijo colocado y quedó filmado por las cámaras del lugar cuando llevaba al baño a la vendedora y cargaba ropa en una bolsa entre otras imágenes, un teléfono celular y una suma de 40 mil pesos, informaron los voceros policiales.

Se trata del Torres Maidana que fue detenido en cercanía del comercio al que le secuestraron dos teléfonos celulares y un pantalón de jeans marca “Dulce Ana” con su etiqueta incluida, prenda que sería una de las robada en la Tienda “Dulce Ana” en la calle Almagro 2991.

prenda encontrada en la vivienda del presunto ladrón

La información a la que tuvo acceso Diario La Ciudad agrega que en el lugar los investigadores policiales de la Comisaría de San Alberto también secuestraron varios autopartes de vehículo Fiat Fiorino, mismo rodado que estaba con perdido de secuestro activo 2022 Hurto Automotor en la zona de Morón.

De análisis de cámaras privadas y de Sala de Monitoreo se logra iniciar tareas de investigación y dar con el malviviente.

El acusado Maidana, luego de ser capturado quedó a disposición de la Fiscalía de turno Descentralizada de Ituzaingó que depende del Departamento Judicial de Morón, que lo indagará en las próximas horas por el delito de “Robo agravado y encubrimiento”.

Día del robo a “Dulce Ana”

El robo fue el 1 de septiembre al mediodía en un local de la calle Almagro 2991 entre Pringles y San Isidro, donde ingresó el asaltante que se hizo pasar como cliente y sacó un arma para amedrentar a la dueña del lugar.

En ese momento, la empleada de nombre Mayra le dijo en declaraciones a Diario La Ciudad que “el delincuente entró y sacó un arma de fuego. Era un hombre que llamaba la atención por su aspecto físico como que estaba enfermo. Me encerró en el baño y me robo lo que encontraba en el camino. Disimulaba viendo algunas prendas y me asustó eso”.

Todo el robo quedó grabado por las cámaras de seguridad del local y la víctima lo hizo viral para que no le pase a otros comerciantes de la zona.

“Son tres videos, uno de esos videos es donde se ve cuando me lleva al baño. Lo que llama la atención es que el chabón tenía una bolsa de pis colgada que es característico y típico en estos casos. para disimular. No muchos van andar con eso colgando. Era un morocho.”, agregó la mujer.

“Tenía campera negra pelo corto y con barbijo se hacia pasar como cliente. Una cliente cuenta en la página de facebook que tenemos que lo vio cerca de la Comisaría de San Alberto. Hicimos la denuncia policial. Ya estamos bien”. No es el primer robo que sufro. Ya es mucho robo en la zona.

Por Ramón González