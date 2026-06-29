Detienen en Villa Tesei a dos acusados por una violenta entradera en El Palomar

Un allanamiento llevado a cabo por la DDI Morón en Villa Tesei culminó con la aprehensión de un hombre y una mujer acusados de estar vinculados a una violenta entradera en El Palomar. Durante los procedimientos, fuentes policiales confirmaron que los efectivos lograron secuestrar un arma de fuego, municiones y otros elementos de interés para la causa.

El asalto en Morón y el rastreo de los sospechosos

La investigación se inició a raíz de un robo consumado el último 21 de mayo. Durante aquella madrugada, un vecino se encontraba descansando en su vivienda de la calle Derqui y Estomba, en la localidad de El Palomar, cuando fue sorprendido en el interior de la finca por cuatro personas armadas.



Mediante amenazas e intimidación, los asaltantes despojaron a la víctima de una suma de dinero en efectivo y se dieron a la fuga. Afortunadamente, el dueño de la casa resultó ileso.



A partir de la denuncia, personal de la DDI logró reconstruir los movimientos del rodado involucrado en el hecho, lo que les permitió individualizar un domicilio donde el vehículo habría estado oculto tras el asalto.

Allanamientos y capturas en Villa Tesei

Con las pruebas recabadas, la UFI N° 2 de Morón solicitó la órden de allanamiento, otorgada por el Juzgado de Garantías N° 4.



Los operativos se concretaron el 24 de junio. El despliegue en un domicilio ubicado sobre la calle Pedro Díaz, en la localidad de Villa Tesei, resultó positivo. Allí, el personal policial aprehendió a los dos sospechosos: un hombre de 26 años y una joven de 23.



Durante la inspección de este último inmueble, los efectivos secuestraron un revólver calibre .38 junto con siete municiones del mismo calibre, además de tres teléfonos celulares.

Situación judicial

Tras ser notificado de los resultados del operativo, el Ministerio Público Fiscal avaló lo actuado y dispuso la aprehensión formal de ambos implicados en orden al delito de robo bajo la modalidad de entradera. Adicionalmente, el hombre detenido sumó una imputación por tenencia ilegal de arma de fuego.



Ambos acusados quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a sede fiscal para prestar su correspondiente declaración indagatoria, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal.