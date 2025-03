Detuvieron en Ituzaingó a Santiago Martínez, el protagonista de "Love is Blind"

Santiago Martínez, el participante de Love is Blind denunciado por su ex pareja y compañera de reality, Emily Ceco, fue detenido en las últimas horas en Ituzaingó, el marco de la causa que lo investiga por violencia de género, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.



La detención a cargo de la policía bonaerense, se dio en el edificio de Fragio y Alvear, donde vive Martínez.



Un usuario de Instagram, vecino del barrio filmó el operativo

Emily Ceco, participante de Love is Blind, reveló que vivió violencia de género por parte de su expareja, Santiago Martínez. La joven, quien saltó a la fama con el reality de Netflix que busca formar parejas, rompió el silencio y denunció a Martínez al aire, en plana transmisión de Bondi Live, el streaming de Ángel de Brito.



Entre lágrimas, la joven detalló un episodio en el que Martínez le pegó en el ojo, le dio una fuerte trompada en la cabeza y la ahorcó. "No me dejaba salir de casa. Estábamos en el sillón hablando, yo le pedí que por favor, que me estaba haciendo pis, él me abrazaba y le pedí 'por favor, me voy a hacer pis encima, dejame ir al baño' y él no quería que vaya al baño. Y me dice 'bueno, pero no te veas en el espejo'", comenzó diciendo. "Yo hasta ahí no había visto cómo tenía la cara, apenas entro me dice 'ah, te miraste en el espejo'. No podía mirar, veía negro del ojo", recordó, angustiada.

Violencia de género tras las cámaras: cómo fueron los hechos

Emily Ceco se presentó semanas atrás en el programa El ejército de la mañana (por el canal de streaming Bondi Live) para denunciar públicamente las agresiones de su ex pareja, con quien se casó en el reality show, y contar el calvario que vivió en los meses de convivencia lejos de las cámaras. También reveló un moretón que tenía en un ojo, producto de la paliza que le habría dado Martínez.



Según había relatado, la denuncia había sido radicada en la Comisaría de la Mujer de General Rodríguez el pasado 11 de febrero, cuando dio detalles de cómo se desencadenó la discusión que terminó con golpes en diferentes partes del cuerpo.



De acuerdo con el documento de la denuncia, los sucesos habrían ocurrido el pasado 8 de febrero a las 4 de la madrugada, cuando la ex participante de Love is Blind Argentina volvió a su casa, en el partido bonaerense de Ituzaingó, tras una noche con amigas. Cuando entró a la habitación, con la intención de saludar a Santiago, éste comenzó a “referirle insultos y a denigrarla como mujer”



“La pasé muy mal. Le pedía a Santiago que por favor me dejara de pegar", manifestó. Todo comenzó la noche del viernes y la madrugada del sábado. La madre de Emily, junto con sus hermanas, tías y primas, le habían planeado una despedida de soltera sorpresa, ya que se iban a casar por iglesia. Para el festejo, fueron a ver la obra de teatro Sex.



"Me decía 'puta, te vi en el escenario en TikTok, estabas arriba del escenario con chongos, te estaban bailando y vos disfrutando ahí'. Pedí un uber para irme a mi casa, llamé a mi mamá para avisarle que me iba y él me sacó el teléfono, con mirada amenazante, para controlar lo que yo decía. Me cortó la llamada y me dijo 'vos no te vas a ningún lado'", detalló. Luego, empezó a guardar sus cosas: "Y ahí fue cuando me pegó una trompada en la cabeza, de espaldas".



"Le dije 'por favor, no me pegues'. Me dijo 'sos una puta' y me volvió a pegar. Me empujó contra la cama, él mide 1.90, tiene mucha fuerza. Me empezó a ahorcar con mis brazos", relató, mientras mostraba frente a las cámaras las marcas en sus brazos. "Le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que se vaya y me dice 'me estás pegando, hija de puta, hace dos horas no llorabas, llorá ahora, no pensabas en el pelotudo cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario'.



"El sábado, veía como estrellitas. Me dolía la cara hasta ayer. Se lo decía y me decía 'no pasa nada amor, ya se te va a ir'. Me abrazaba y me pedía perdón", agregó. Además, aseguró que tenía tanto miedo de que el joven la volviera a golpear que le mandó mensajes a su madre y a su tía fingiendo que "estaba todo bien", por si él decidía revisarle el celular.



Al día siguiente, elaboró su plan de escape. "El domingo a la tarde, él se fue a tirar la basura y aproveché y le mandé un mensaje a mi hermana. Le dije 'Cami, por favor, necesito que me ayudes, no me puedo ir de casa, tengo mucho miedo, y le mandé una foto de cómo estaba. Me dijo 'ay, no tengo la camioneta ahora, ¿te puedo mandar un auto?'. Y le digo 'sí, de la manera que sea, yo me quiero ir'. Me fui de mi casa con lo puesto y las llaves. Me escapé de mi casa, y con mucho miedo", sumó.



Cuando Santiago vio que se había ido, le mandó mensajes agrediéndola y diciéndole que "seguramente se había ido con otro". Luego, Emily hizo la denuncia, le dieron un botón antipánico y una perimetral. Además, agregó que le hizo un pedido especial al juez de la causa para que le de la tenencia de los gatos que compartían, ya que tiene miedo de que el joven los lastime. "Me pedía perdón de rodillas, llorando, pero no. La persona que te pega una vez, te va a volver a pegar siempre", sentenció.