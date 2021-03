¿Deudas? Recomendaciones esenciales para saldar los números rojos

Es normal tener deudas —grandes o pequeñas— en algún momento de la vida. Generalmente, los números rojos se acumulan por la falta de pago de tarjetas de crédito, alquileres, servicios o cualquier otro abono periódico.

Si bien en un principio no suele tratarse de algo grave, es probable que una pequeña deuda inicial se transforme en algo impagable si no nos ocupamos. Eso implicará, en el mejor de los casos, una suspensión de servicios y acumulación de intereses. A la vez, nuestro historial crediticio se verá afectado y es probable que aparezcamos en el veraz.

Por eso, resulta clave saldar las deudas lo antes posible. En esta nota, repasamos algunas recomendaciones esenciales para lograrlo.

No dejar pasar el tiempo

Uno de los aspectos más importantes de las deudas es el tiempo. Mientras más demoramos los pagos, más intereses se acumulan. De esta manera, el monto que debemos crece exponencialmente, superando con creces la deuda inicial.

Por esto, resulta esencial no dejar pasar el tiempo y cancelar las deudas lo antes posible. Sin embargo, muchas veces no contamos con el dinero suficiente. Para esos casos, existen diversas alternativas que nos permitirán saldar lo que debemos.

Opciones para pagar deudas

Muchas personas optan por pedir créditos para saldar sus deudas. Sin embargo, cuando la deuda es grande o se tienen muchas, los bancos niegan este tipo de adelantos. Afortunadamente, existen empresas financieras que otorgan préstamos a personas con veraz de manera inmediata.

Otra manera a la que podemos recurrir es la de analizar y planificar los pagos. Muchas veces, nos aturdimos con cantidades y cuotas y pensamos que se trata de algo impagable. Sin embargo, si somos estratégicos y analizamos conscientemente nuestro presupuesto diario, nos daremos cuenta de que sí podemos pagar.

Estrategias simples de pago

En algunos casos, acumulamos deudas en distintas entidades y cada una de ellas no solo tiene montos distintos, sino tasas de interés diferentes. Para estas situaciones, ofrecemos algunas estrategias de pago que pueden ayudarnos a saldar las deudas. A continuación, las repasamos.

Comenzar por la que tenga la tasa de interés más alta

Cuando tenemos diversas deudas, es recomendable analizar cada una de las tasas de interés y comenzar por la que tenga la más alta. Una vez saldada esa, podemos utilizar el dinero para cancelar la que le siga. Esto nos permitirá evitar que la deuda crezca.

Comenzar por el monto más bajo

Otra opción es pagar primero la deuda más pequeña. De esta manera, en el siguiente período, podremos asignar ese monto a la siguiente y así sucesivamente. Esta estrategia nos permite saldar las deudas de manera más simple puesto que los montos son más accesibles.

Consultar financiamiento a las entidades

Por último, cuando la deuda nos supera y no podemos pagarla con las estrategias anteriores, es recomendable hablar directamente con las entidades a las que debemos. Estas nos asesorarán acerca de las opciones de pago que pueden ofrecernos. En este punto, es importante ser sinceros acerca de nuestra capacidad para pagar y no aceptar tratos que no podamos cumplir.