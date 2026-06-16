"Día del Sushi" en zona oeste: conocé la guía definitiva de promociones y menús libres

El "Día del Sushi" se celebra a nivel global cada 18 de junio desde 2009. Lo que comenzó como una iniciativa en redes sociales impulsada por Chris DeMay para fomentar su consumo, hoy es la excusa perfecta para disfrutar de uno de los platos más elegidos en las salidas gastronómicas de la zona oeste.



Si bien este alimento nació como un método de conservación en el sudeste asiático y evolucionó durante el período Edo en Japón, su llegada a la Argentina tiene nombre y apellido. En la década de 1970, pioneros de la comunidad nikkei local, como la familia del reconocido chef Iwao Komiyama, introdujeron la tradición. Sin embargo, su verdadera masificación y boom en el país se dio durante los '90, cuando la receta se adaptó al paladar porteño y bonaerense con la incorporación estrella del salmón rosado y el queso crema.



Hoy, esa fusión ya forma parte de la identidad culinaria de nuestros barrios. Para celebrar esta fecha, los principales polos gastronómicos de Ituzaingó, Morón y Merlo anunciaron promociones especiales.

El paraíso del sushi libre: diferentes opciones con salón para probar el mejor sushi en zona oeste





Samurai Sushi: Cuenta con locales en Ramos Mejía (Avellaneda 289) y Parque Leloir (Martín Fierro 3507). La propuesta de sushi libre arranca con una tabla de 20 piezas a cargo del sushiman, habilitando luego rondas ilimitadas de 10 piezas. Esta opción se encuentra disponible los jueves de 20:00 a 00:00hs con reserva previa.

Cuenta con locales en Ramos Mejía (Avellaneda 289) y Parque Leloir (Martín Fierro 3507). La propuesta de sushi libre Esta opción se encuentra disponible los jueves de 20:00 a 00:00hs con reserva previa. Sibo: Este espacio cuenta con una promoción exclusiva para consumir en su salón ubicado en Parque Leloir (Martín Fierro 3063). Esta inicia con una generosa tabla de 30 piezas clásicas y permite repetir de forma ilimitada. Además, esta cuenta con excelentes opciones vegetarianas y veganas.

Otaku Sushi: Este local ubicado en Espora 249 (Ramos Mejía), se destaca por brindar una experiencia 100% libre y variada. La gran diferencia con el resto de las propuestas es que incluye bebida y suma un 20% de descuento abonando en efectivo .

Este local ubicado en Espora 249 (Ramos Mejía), La gran diferencia con el resto de las propuestas es que . Kimera Sushi: Este gran bodegón asiático, ubicado en Ing. Guillermo Marconi 6441 (El Palomar), presenta una de las propuestas más completas. Además del sushi ilimitado, incluye tres entradas (empanadas chinas, ceviche y ramen), piezas abundantes muy variadas y vino libre incluido en la tarifa.

Algunas opciones para degustar sushi sin tener que salir de casa





Sushi & Friends: Ubicado en Zufriategui 1031 (Ituzaingó Centro), este local pisa fuerte gracias a la frescura innegable de sus rolls. Son muy recomendados por sus espectaculares tablas especiales de la casa y cuenta con opciones adaptables Sin TACC, garantizando que todos puedan celebrar.