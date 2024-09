Djokovic jugará un partido exhibición en Argentina

El 1° de diciembre, el tandilense y el serbio protagonizarán "El último desafío", un encuentro amistoso para despedir a “Delpo” como se merece.



A dos años y medio de su retiro, el argentino Juan Martín Del Potro, ex número 3 del mundo y ganador del US Open en 2009, anunció oficialmente ayer que jugará una exhibición con el serbio Novak Djokovic en el Parque Roca el próximo domingo 1 de diciembre.



El video que se compartió en redes sociales comienza con el tandilense reconociendo: "Djokovic, para mí y como para el amante del tenis, es un gran ídolo". Luego, confesó que tiene un sueño: "Jugar en la Argentina mi último partido y me encantaría que vengas".



Luego se da la aparición estelar de Djokovic, quien le responde: "¿Me estás cargando? Obvio que vengo. Para ti, en Argentina, por supuesto que sí".



Del Potro y Djokovic protagonizaron unas de las mejores rivalidades, con triunfos inolvidables para el argentino en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016 y en la Copa Davis 2011. A su vez, el serbio se impuso siempre que jugaron en torneos de Grand Slam.

En las últimas semanas, ambos protagonizaron uno de los mejores momentos del US Open al compartir una sesión de entrenamiento mientras el serbio se preparaba para el torneo que ganó en cuatro ocasiones.



La venta de entradas para la exhibición de Juan Martín Del Potro comenzará el martes 17 de septiembre a través de Ticketek, con preventa exclusiva para clientes del Banco Santander hasta el 20 de septiembre.



A partir del sábado 21 las entradas estarán a la venta para el público general, también por Ticketek.