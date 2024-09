Doble robo a una familia de Morón en 15 días: golpearon a una embarazada

Una banda de delincuentes robó dos veces en quince días a la misma familia. Primero ingresaron a la vivienda familiar, donde golpearon a la madre, embarazada de 8 meses, buscando "la plata de la gomería". Al no tener éxito en la vivienda, este viernes volvieron a atacar, ahora sí, a la gomería. La familia denuncia que se robaron varios millones de pesos.



El primer robo ocurrió el martes 20 de agosto al mediodía, en la vivienda de la familia, ubicada sobre la calle González Balcarce en Morón Sur. Tres obreros se encontraban trabajando en el frente de la vivienda cuando de una VW Tiguan bajaron cuatro delincuentes armados.



La banda criminal forzó a los obreros a ingresar a la vivienda a punta de pistola. Una vez adentro, amenazaron a la dueña, embarazada de 8 meses, pidiendole por "la plata de la gomería".



Ante la respuesta de que el dinero del negocio no se encontraba en el domicilio, los ladrones reaccionaron con violencia: "Sabiendo que estoy en estas condiciones de embarazo me pegaron culatazos, me pegaron en la cara." le contó la víctima a C5N.



Pero mientras uno de los delincuentes amenazaba a la mujer, los otros tres dieron vuelta toda la vivienda y se llevaron algunos artículos de valor allí presentes.



Después de unos cinco minutos, se resignaron y volvieron a fugarse en la VW Tiguan, dónde los esperaba su conductor cómplice.

Sin embargo, este acecho no termino ahí. Este viernes, 6 de septiembre a las 17 hs, la misma VW Tiguan llevó a los cuatro delincuentes, ahora a Neumáticos Núñez, ubicada en Morón Sur, sobre la avenida Eva Perón esquina Castañer.



Dentro de la gomería, los cuatro delincuentes causaron estragos. Un encapuchado apuntó con el arma a los trabajadores y los obligó a tirarse al piso.



Mientras tanto, otro delincuente con gorra blanca, revisó todos los cajones y, a los gritos, exigió saber dónde se guardaba el dinero. Finalmente, apuntó a uno de los empleados y lo obligó a entregarle el dinero en una bolsa.



Entonces, los delincuentes lograron llevarse la recaudación de varios días, separada para pagar sueldos, que llegaba a ser una suma millonaria.



La familia explicó que hizo la denuncia en la comisaría 1ra de Morón y espera saber más sobre los responsables del robo.