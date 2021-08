Don Rolo y su trayectoria musical conurbana

“Me gustaría hacer música ‘hasta que se me apague la tele’”, declara entre risas Don Rolo, músico del oeste que está inmerso en el ambiente desde una edad muy temprana.



La Ciudad charló con el artista acerca de su trayectoria musical, su antigua banda “La Pera de Milio”, el panorama cultural a raíz de la llegada de la pandemia, su nuevo EP “Canciones rotas” y su presente en el ambiente artístico conurbano.

¿Cómo comenzó tu camino en el mundo de la música?



Escucho música de muy chico. Mi viejo me puso a escuchar Yes! Charly, Deep Purple y Queen, desde que estaba en la panza de mi mamá.

Mi ti me regaló cassettes de Los Redondos a los 10 años. Uno de mis mejores amigos me pasó varios temas de Amar Azul a los 11 o 12 y me encantó.

Lo más loco es que mi viejo me regalo una guitarra a los 8 años, una eléctrica, y recién la agarre a los 21.

¿Cuáles son tus referentes musicales?



Tengo varios, como Freddie Mercury, el Indio Solari y Bob Marley. La voz de Freddie, la escritura del Indio y la palabra y la mística de Bob son cosas que me marcaron bastante a la hora de empezar a componer.



¿Cómo ves el ambiente musical para lxs artistas del oeste?



El ambiente está jodido, para todxs en general. La escena está muerta por la pandemia. Yo, que también trabajo de productor de eventos y haciendo sonido veo mucho la brecha laboral que hay entre lxs artistas y el resto.



Era un sector bastante precarizado ya antes de la pandemia, pero se venía tomando conciencia de que, por ejemplo, lxs músicxs ya no tenían que pagar para tocar sino que, además, había que exigir cobrar, porque lxs músicos somos laburantes. A muchxs de lxs musicxs y artistas del oeste, al menos de mi generación, les costó mucho esto de cobrar por su laburo. Muchas veces porque éste no fue valorado o fue denostado por los dueños de los bares, boliches o por el mismo Estado, a veces ausente en la escena cultural y en los controles a estos espacios.



Actualmente, siento que hay un cambio en este sentido, una toma de conciencia en las nuevas generaciones, pero, igualmente, “ponerle precio” al arte es algo que está mal visto por gran parte de la gente que lo hace y que lo consume, hay que cambiarlo urgente.

¿Cómo definirías tu trayectoria musical?



Mi camino en la música empezó siendo un sueño de “adolescente rockstar” que solo quiere tocar y trasmitir su poesía y que la gente se conmueva con sus canciones. Con el tiempo, me fui poniendo más autoexigente con algunos cuidados.

Con mi banda anterior, La Pera de Milio, mis compañeros también siguieron este camino de autoexigencia y creo que eso llevo a que la performance que logramos en los últimos años estuviera bastante bien. Confieso que me quede con ganas de un poco más. Creo que hacíamos un gran show en vivo.

“Hace varios años que le dedico a la música bastante de mi tiempo y de mi energía. Estoy conforme con lo que vengo haciendo. Me gustaría poder hacer música ‘hasta que se me apague la tele’ y que la gente la disfrute”, confiesa Don Rolo.

¿Cuáles son tus últimos trabajos?



Uno de mis últimos trabajos se llama “La esperanza Circular“, y es una canción homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a los 30 mil compañerxs desaparecidxs.

Disfruté mucho de esa producción y de tocarla en vivo las pocas veces que lo hicimos. Es un tema que no llegamos a grabar con La Pera de Milio porque se disolvió el proyecto y que terminé sacando como solista.

Actualmente, estrené nuevo material: El EP llamado “Canciones rotas”, que estuvo grabado y filmado en vivo y contiene cinco canciones.



A Don Rolo lo podemos escuchar a través de su canal de Youtube y sus redes sociales. Además, su material se encuentra disponible en Spotify.