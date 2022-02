¿Dónde está Lautaro? Buscan a joven argentino que viven en Brasil

Lautaro Raso es argentino y está viviendo en Curitiba, Brasil. Viaja hace unos años y siempre se comunica y avisa si se mueve de lugar.

Masculino de 26 años, presenta contextura delgada y mide 1,70 metros. En el brazo izquierdo tiene un tatuaje de una palmera.

Su familia no tiene contacto con Lautaro desde el 1ro de febrero, “nos comunicamos con amigos que estaban parando con él y dijeron que salió a trabajar y no volvió a casa”, declararon en las redes sociales.

Lautaro estaba viviendo en el barrio Agua Verde en Curitiba y trabajaba siempre en el semáforo de R. Ber. Franco Compadre Agostinao, en el barrio Mercé, de Curitiba.

Desde su familia y allegados piden que en caso de verlo o tener alguna información, comunicarse al 1164234643.

La hermana de Lautaro dijo que ya están en contacto con el consulado argentino en Brasil y dieron aviso a las fuerzas en hospitales, comisarías y demás.

Además, pidió que ayuden a compartir desde sus redes el flyer etiquetando la ubicación en Brasil y lo manden a personas conocidas.

Palo._.Santa es el instagram de la hermana de Lautaro, para contacto.

“No saben la mano enorme que nos están dando con la difusión, no me alcanza el tiempo para agradecer a toda la gente que me están hablando, ofreciéndome su ayuda”, concluyó.

Búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) tiene por objeto coordinar la cooperación con todo organismo que intervenga en la búsqueda de personas y en el hallazgo de personas NN.

Las fuerzas policiales y de seguridad que tomen una denuncia por desaparición de persona deben poner en conocimiento de manera inmediata a un juez o fiscalía.

Los magistrados podrán solicitar la intervención del Programa BUSCAR, que permite ofrecer recompensas para obtener información.

A través del Programa Buscar, el Estado Nacional dispone el marco legal necesario para que los ciudadanos aporten datos que permitan colaborar con la justicia en la captura de prófugos y búsqueda de personas extraviadas.