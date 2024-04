Dos campeones del mundo podrían ir a los Juegos Olímpicos

Emiliano Martínez, arquero de la Selección solicitó a su equipo, Aston Villa, que le permita participar del evento en Paris, al igual que Enzo Fernández.



Faltan algunos meses para los Juegos Olímpicos, pero la danza de nombres de posibles jugadores mayores convocados para la Selección Argentina Sub 23 ya empezó hace un tiempo.



Dos futbolistas pusieron primera y comenzaron tratativas con sus respectivos clubes para que los dejen participar de la cita olímpica. Emiliano "Dibu" Martínez y Enzo Fernández podrían ponerse a disposición de Javier Mascherano.



Cabe mencionar que, para la Copa América, los clubes están obligados a ceder a los jugadores, ya que es una competencia de FIFA; mientras que para los Juegos Olímpicos, no hay obligación, aunque ayudaría que el evento se dispute antes del comienzo de la temporada 2024-25.



Dibu se expresó así hace algún tiempo sobre la posibilidad: "Siendo el arquero de la selección y jugando unos Juegos Olímpicos para el país, la ilusión está. Si Javier está a disposición y nos quiere, estamos disponibles. Si el club no nos deja, podemos decir que la selección está por delante".

La situación de Fernández es más compleja: si bien no ocuparía cupo de mayor al haber cumplido 23 años en 2024, inició gestiones ante los dueños de Chelsea para ser autorizado. Desde los Blues, le pidieron esperar al final de la temporada para tomar una resolución.



"Dibu" Martínez y Enzo Fernández, junto a Rodrigo De Paul, Cristian Romero y Lautaro Martínez fueron algunos de los campeones del mundo que se pusieron a disposición, para estar en los Juegos Olímpicos que empieza del viernes 26 de julio al domingo 11 de agosto.