Dos temas nuevos del Indio en el show de Los Fundamentalistas del Aire acondicionado

La aparición del Indio Solari ayer en el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, fue genial. A través de pantallas montadas sobre el escenario, el Indio aprovechó para estrenar dos canciones, “Rezando solo” y “Encuentro con un ángel amateur“. El exvocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también cantó “Strangerdanger”, un tema de El Ruiseñor, el amor y la muerte que nunca había hecho en vivo.

La letra de “Encuentro con un ángel amateur” impacta porque las palabras resuenan como una despedida del Indio Solari: “Empiezo por el final, terminaré en el principio. / Mis intereses quizás no fueron muy saludables. / Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí / sólo seguir cantando… / La traición duele hacia atrás (no sabes cuando comienza) / Un ángel zonzo amateur me condenó al Paraíso. / Solo me falta saber la fecha y el lugar / y allí iré cantando…“.

El espectáculo virtual A los pájaros que la banda del Indio Solari montó en Epecuén -ciudad bonaerense que quedó en ruinas por fuerzas de la naturaleza- tuvo inconvenientes técnicos para ser transmitido por la ticketera que iba a hacerlo, por lo que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado decidieron subirlo de manera gratuita a YouTube.

Además de la participación del Indio Solari en las tres canciones mencionadas, el espectáculo tuvo un bloque de canciones inéditas de los Redondos: “Rock de las abejas”, “Quema el celo“, “Pura suerte” y “Un tal Brigitte Bardot“. También sonaron temas como “Semen Up”, “Juguetes perdidos”, “La parabellum del buen psicópata”, “Un poco de amor francés”, “Héroe del whisky” y “Mariposa Pontiac / Rock del país”. El final estaba cantadísimo: “Jijiji”.

La producción artística del espectáculo virtual estuvo a cargo de Gaspar Benegas y Pablo Sbaraglia, y parte de lo recaudado fue destinado a Artistas por la Patagonia, una agrupación que trabaja para la reconstrucción de las viviendas quemadas por los incendios en la Comarca Andina.