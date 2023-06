Duro revés para Scioli en el Conurbano: los intendentes peronistas decidieron ayer no llevar su boleta

Los intendentes peronistas de la poderosa Primera Sección Electoral reunidos ayer en Ituzaingó, emitieron un comunicado que deja al sciolismo prácticamente sin chances electorales de cara a las PASO de agosto, al menos en la Provincia de Buenos Aires..

El comunicado, de alto contenido político, le cierra cualquier camino a Daniel Scioli para discutir si puede o no llevar en su boleta a los mismos candidatos que representan los intendentes en la sección municipal. Lo que aparecía hasta hoy como una cuestión meramente reglamentaria, se transformó en una clara decisión política que lo excluye definitivamente de esa posibilidad.

En una clara respuesta a la amenaza de judicializar el reglamento para las PASO, los intendentes dan por terminada la cuestión.

De los dirigentes e intendentes de la primera sección que firman, solo falta la rúbrica de Julio Zamora de Tigre, Mario Ishii de José C Paz y Juanchi Zabaleta de Hurlingham. “Juanchi no firmó porque no pudo venir por razones personales, pero también está de acuerdo” afirmaban hoy desde el Partido Justicialista.

Hoy habrá una Reunión de los intendentes de la tercera sección electoral, la más poderosa en términos electorales: “En la tercera va a pasar lo mismo, no es una cuestión reglamentaria, es una decisión política”