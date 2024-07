Desplazaron al sobrino del Papa Fransisco del ANSES de Ituzaingó y nombran a un "escribano"

El gobierno de Javier Milei decidió cambiar la jefatura de la Delegación del ANSES en Ituzaingó y desafectar a José Bergoglio quien se desempeñaba como su titular desde el año 2020. José, es sobrino del Papa Francisco y accedió al Anses luego de estar a cargo de la organización social "haciendo Lío" , una ONG solidaria que ayudaba a personas en situación de calle.



" La resolución ya está firmada, el nuevo titular es el Dr. Pablo Ferrero, un escribano de la zona" aseguran desde el sindicato

José (Pepe) Bergoglio

La decisión de desplazar a Bergoglio estuvo demorada varios meses no solo por los vaivenes que tuvo el organismo desde la asunción de Javier Milei al gobierno, sino también por la señal política que representa echar a un familiar directo del Papa Francisco que además cumple funciones en un organismo que tiene como rol principal contener a los sectores más vulnerables de la sociedad, tarea que llevaba a cabo José desde su propia organización y luego desde el ANSES. Esta tarea, la contención social frente al brutal ajuste del plan económico de Mieli, es especialmente reclamada por el Papa desde el Vaticano, cada vez que se refiere a la Argentina.

La llegada del "Escribano Ferrero", un especialista en Seguridad

La negociación para designar a Ferrero estuvo a cargo de Hugo Equiza, el candidato a intendente de la LLV y jefe del espacio. Ferrero tuvo su paso en la gestión pública como director de seguridad del municipio de General Rodrigues en la gestión del intendente de Unión por la Patria Mauro García. “fui designado en Rodríguez por recomendación de un amigo en común con el intendente, pero luego renuncie por diferencias ideológicas” aseguro Ferrero a La Ciudad.



Consultado sobre que ideas tiene para el ANSES local, Ferrero aseguró que “La idea de la gestión es optimizar los recursos para llegar a los barrios de Ituzaingó coordinando con sociedades de fomento, clubes, etc. No queremos dejar de atender las necesidades de los vecinos, especialmente haciendo hincapié en la infancia”.



la Delegación local del ANSES tiene a su cargo una multiplicidad de políticas de seguridad social que incluyen desde la AUH, créditos, asignaciones familiares, discapacidad hasta los jubilados y pensionados con domicilio en el distrito. Ferrero tendrá a cargo algunas tareas no tan sencillas; una de las primeras será la cesantía de los y las empleadas de la delegación local con contratos de no más de un año. La decisión que se tomó a nivel nacional, tendrá un fuerte impacto ya que se calcula que serán unos 7000 despidos en toda la estructura estatal nacional.



“Nosotros no vamos con la idea de despedir a nadie que efectivamente trabaje, había adelantado Ferrero hace unos meses ante la consulta de LA Ciudad. La delegación ya tuvo unos 7 despidos, todos empleados de atención al público.



LA UDAI local tiene hoy unos 70 trabajadorxs en su delegación, la gran mayoría para la atención al público. “No sobra nadie aseguran desde el organismo.