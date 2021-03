El 25 de marzo se movilizan al Congreso Nacional todas las Federaciones de medios de comunicación del País

Un grupo importante de organizaciones que nuclean a medios de comunicación cooperativos y autogestivos de todo el Pais se movilizarán el próximo jueves 25 de marzo a las 16 horas al Congreso para reclamar una distribución equitativa de la pauta nacional. Federaciones como FADICCRA, FATPREN, Federación Gráfica, Sindicato de Canillitas, FARCO, CONTA, ARECIA y la Red de Medios Digitales con la adhesión de la Cooperativa Tiempo Argentino, el SATSAID, AMARC y otros espacios de comunicación, intentarán visualizar la situacion crítica en la que se encuentran los medios de comunicación y a la falta de respuesta del Gobierno Nacional a un reclamo que permita incluir a cientos de medios en la distribucion de la publicidad institucional hoy concentrada en los grandes grupos de comunicación hegemónicos, la mayoría radicados en la Ciudad de Buenos Aires.

EL comunicado bajo el lema PROPUESTA PARA FEDERALIZAR Y DEMOCRATIZAR LA DISTRIBUCION DE LA PAUTA PUBLICITARIA asegura que es imperioso legislar la asignación de Publicidad Oficial : “Se trata de dineros públicos, por lo que proponemos que se establezcan criterios claros de asignación de esos recursos. Consideramos importante también que la ciudadanía conozca la distribución de esos fondos. Creemos que la asignación de la publicidad oficial debe ser transparente y equitativa.“

“Sostenemos que la Pauta Publicitaria Oficial debería promover la diversidad y pluralidad para llegar a toda la población asegurando la libertad de expresión y el derecho a la información. Es obligación del Estado evitar el creciente proceso de concentración de la información y la comunicación. Tal concentración que se da en la propiedad de los medios, en la asignación de recursos públicos y privados y en su localización geográfica.“

“Resulta evidente que el Estado al pautar anuncios y mensajes dirigidos a la población no puede utilizar criterios de Mercado. Al sector publicitario privado, le interesa la franja demográfica denominada ABC, que representa el 80% del consumo, pero sólo el 52% de la población.”

La distribución de Publicidad Oficial no puede regirse por criterios de mercado. No se trata de vender un producto o servicio a clientes o consumidores. La publicidad comercial tiene un objetivo muy concreto: promover el consumo de un bien o servicio. Sus mensajes se dirigen a un consumidor al que se trata de convencer. La lógica es comercial y se buscan beneficios puramente mercantiles. En el caso de la Publicidad Oficial la perspectiva es distinta: el Estado no se dirige a un consumidor, sino a un ciudadano. El gobierno no vende un producto o un servicio, busca informar y educar a ciudadanos. En otras palabras: La comunicación gubernamental en las sociedades democráticas se funda en el derecho de los ciudadanos a ser informados y en el deber del Gobierno de informar, transparentar su acción y rendir cuentas.

El Comunicado finaliza proponiendo la creación de un Consejo Federal asesor en materia de publicidad e invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a legislar en el mismo sentido.