El 3 de diciembre arranca el Festival de Cine Independiente en Ituzaingó

El viernes 3 de dicimbre arranca en el Polideportivo La Torcaza, la 6° Edición del FECI, Festival Internacional de Cine Independiente de Ituzaingó, dirigido por el cineasta Raúl Perrone. El evento se realizará los días 3, 4 Y 5 de diciembre.



El FECI, organizado por la Dirección de Cultura en articulación con el programa Festivales Argentinos del Ministerio de Cultura de la Nación, tendrá una programación conformada por secciones competitivas y no competitivas, de las que participan producciones de medio y largo metraje, de cualquier nacionalidad habladas o subtituladas al castellano. Las películas que se exponen son de producción independiente.



El jurado del festival estará compuesto por:

Raúl Perrone – Director del FECI

Pablo Ratto – Productor de Cine

Sebastián Costa – Director de Cultura

Raul Perrone, el cienasta Ituzainguense organizador del FECI





El cronograma de actividades será el siguiente:



Viernes 3



De 14 a 19h: Proyecciones



Tierras Construidas – 2019 – Arturo Dueñas – España – 83min – CO

Los hijos del Viento -2020 – Marcelo Gálvez – Argentina – 77min CO

Pez Dorado, Pez Africano – 2020 – Diop Moussa – Francia / Senegal – 60min CO

Última Pieza – 2020 – Luciano Romano – Argentina – 80min CO



19 a 20hs: Apertura con autoridades



20 a 23hs: Proyecciones

Matéria Noturna – 2021 – Bernard Lessa – Brasil – 89min CO

Cuando La Primavera Se Escapa, Se Libera Del Sueño – 2021 – Josefina Pieres Eugenia Alonso – Argentina – 67min CO





Sábado 4



11 a 15h: Proyecciones



El Anzuelo No Morderás – 2021 – José David Apel – Argentina – 30min CO

Braschi Tv Color – 2020 – Valeria Massimino y Fer Casals – Argentina – 61min – FC

El Desarmadero – 2021 – Eduardo Pinto – Argentina – 79min CO

Israel – 2021 – Ernesto Baca – México – 63min CO



15 a 16.30hs: Charla “el futuro del cine y el streaming” con Pablo Ratto, Hernán Sassi, Raúl Perrone

16.30 a 18.00hs: Proyecciones taller municipal de cine

18.00 a 23h: Proyecciones



Rajá de ahí, hermana – 2021 – Tony Alba – Argentina – 15min FC

Las Primas – 2019 – Sebastián Trecco – Argentina – 110min FC

Día 1 – 2020 – Rafael Escolar – Argentina – 78min FC

Piedra Infinita – 2021 – Dulce Huilen Azul e Ivana Zacharski – Argentina – 33min FC

Mudanzas – 2021 – Lara Seijas – Argentina – 61min FC

Domingo 5



11 a 20hs: Proyecciones



Las Razones Del Lobo – 2020 – Colombia – Marta Hincapié Uribe – 70min CO

Las cosas donde ya no estaban – 2021 – Argentina – Fabio Vallarelli – 73min CO

Había Una Vez Un Pueblo – 2021 – Matías Palma – Chile – 75min CO

Una casa con diez pinos – 2019 – Martin Ochoa – Argentina – 69min CO

Papelito – 2019 – Sebastián Giovenale – Argentina – 97min CO

Crime Scene – 2021 – Brasil / UK / USA – Pedro Tavares – 70min CO

Mata el cuerpo y la cabeza morirá – 2021 – Chile – Andrés Nazarala – 59min CO





15 a 16.30hs: Actividad paralela – Taller de pre cine para niños y niñas – Máquinas de mirar

20hs: Premiación con autoridades

21hs: Cierre musical – Martina Font AKA Yllueve A/V set + Matías Parirsi Dj Set





El festival es gratuito, abierto a toda la comunidad y se llevará adelante respetando los protocolos sanitarios vigentes.