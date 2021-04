El adiós a un emblema “Xeneize”

A los 56 años, murió Alfredo Graciani, ex jugador de Boca Juniors, luego de sufrir un paro cardíaco.

En la mañana del miércoles, hubo una noticia que sacudió al fútbol argentino. Alfredo Oscar Graciani, recordado goleador de Boca durante la década del 80, falleció a los 56 años luego de sufrir un paro cardíaco respiratorio en su domicilio.

Si bien no se conocen las causas de su muerte, el ex futbolista se encontraba en su casa cuando sufrió un paro del que no pudo recuperarse.

Horas antes de confirmarse la noticia, el “Murciélago” compartió un video de Boca en sus redes sociales, deseándole suerte al equipo en su estreno en la Copa Libertadores que derrotó al The Strongest por 1 a 0.

Vamos Boca Carajo hoy comienza un nuevo sueño !!💙💛💙💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/sypfiLjVbA — Alfredo Graciani (@alfremurcielago) April 21, 2021

Por otra parte, conquistó dos títulos con la camiseta del “Xeneize”: la Supercopa 1989 y la Recopa 1990.

Además, en su paso por el club, fue el máximo goleador del equipo en la década del ’80, con 83 goles en 250 partidos, que lo ubicó como el 14° goleador histórico y el 29° jugador con mayor cantidad de partidos.

También formó dupla con Jorge Comas, además de haber sido compañero de varios futbolistas recordados como Diego Latorre, Carlos Navarro Montoya, Enrique Hrabina, Claudio Marangoni, entre otros.

No solamente jugó en Boca y en Atlanta, sino que también registró pasos en Racing, Deportivo Español, Atlético Tucumán, Argentinos Juniors, FC Lugano (Suiza) y Caracas FC (Venezuela).