“El aire del mundo”: Lo nuevo de Rodrigo Manigot que se presentará en la Feria del Libro

“Este, en verdad, sería mi primer libro autobiográfico”, detalla Rodrigo Manigot acerca de “El aire del mundo”, su segundo material literario, que estará siendo presentado este sábado 7 a las 18 en la Feria del Libro.

La Ciudad conversó con el músico devenido en autor acerca de la experiencia de escribir y publicar un libro tan íntimo y amado, los nervios de formar parte de la Feria del Libro, y las pulsiones que lo llevaron a dedicarse a la literatura en un primer lugar.

¿Qué es “El aire del mundo”? ¿Por qué elegiste ese nombre?

El título “El aire del mundo” lo eligió la primera editora de este libro, Flor Monfort, y está sacado de uno de los cuentos. Es un volumen de relatos que abarca unos cuantos eneros gesellinos con mi familia, desde mitad de los setenta hasta la muerte de mi viejo Gastón, Pichi, en 1989.

¿Cómo surgió el libro?

Surgió en varias etapas. La primera fue entre 2013 y 2014 en el Taller de Santiago Llach. La segunda fue un periodo muy largo y discontinuo, pero muy productivo con Flor Monfort, entre 2015 y 2018. Ella se encargó de seleccionar, editar y definir qué textos, de todos los que había escrito, quedarían en el libro. Y, el año pasado, fueron leídos y corregidos en el Taller de Matías Bauso, quien hizo la edición final.

Siendo que este no es tu primer libro, porque ya contabas en tu historial con la publicación “Donde no van las melodías”, ¿cuándo dirías que empezó tu pulsión por escribir, por fuera del ámbito de las canciones?

Empecé a intentar escribir tardíamente, a fines de los noventa. Tenía treinta años y entré al taller de Ricardo Krakobski en Morón. Ahí fui feliz escribiendo todos los jueves con personas que eran mucho más grandes que yo, como Moni Hoqui, el gran Alberto Fernández (de Padua, aclaraba), Mirta Molinero, y otra gente más cercana, como Noe Bacigalupo y Pablo Laurito.

En ese ámbito le agarré el gusto a escribir con regularidad. Escribí, en esos años, tres novelas de ficción y un libro de cuentos que no me animé a publicar, por falta de fe. Pero, cuando en 2013, leí “Mi libro enterrado” de Mauro Libertella, un libro hermoso donde cuenta la muerte de su padre Héctor, le dije adiós a la ficción y empecé a escribir esto que se denomina autoficción, o lo que sea, pero que uno siente indistintamente como literatura.

“La gente de La Crujía conforma un equipo muy valioso que trabaja al lado tuyo todo el tiempo”, define Manigot a la editorial con la trabajó, tanto para este segundo libro, como para el primero.

¿Cómo fue el proceso de escritura de este segundo libro?

Un poco a todo el mundo le cuento que este, en verdad, sería mi primer libro autobiográfico. Sólo que no me animé a publicarlo anteriormente, no tanto por la autoexposición, sino por el temor a exponer a mis seres queridos. Así que, más que un proceso de escritura, que la hubo, obvio, este último tiempo lo usé para juntar coraje y animarme a publicarlo.

¿Cómo fue la edición y publicación con Editorial La Crujía?

Son un equipo de gente muy valiosa que trabaja al lado tuyo todo el tiempo. Me siento muy feliz y agradecido a la Rusa Hernández, a mi tallerista, al editor Matías Bauso, y a toda la gente de la editorial.

¿Cómo vivís la experiencia de presentarte próximamente en la Feria del Libro 2022?

Es realmente un placer poder presentar un nuevo libro en el marco de una feria tan importante. Siento mucho orgullo de formar parte de esa celebración.

¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya este sábado a las 18 al stand?

Van a estar a mi lado este sábado a las 18 en el Stand 821, las escritoras Ángeles Salvador y Flor Monfort, además del poeta, amigo y gran maestro de escritura, Santiago Llach. Un panelazo de lujo para la presentación.

En cuanto a mí, yo sospecho que intentaré manejar mis emociones y contarles, a quienes se den una vuelta, por qué escribir ese libro me cambió y embelleció la vida.