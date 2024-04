El Banco Provincia lanzó créditos personales a una tasa subsidiada del 55% anual

Para promover la inclusión financiera y continuar ofreciendo las mejores alternativas de acceso al crédito, el Banco Provincia lanzó su línea de préstamos personales exclusiva para personas que no estén incluidas en la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central de la República Argentina.



Se trata de préstamos de hasta 20 millones de pesos, con una tasa fija de 55% anual y un plazo único de 24 meses para su devolución. Por cada $100.000 la persona paga una cuota fija de $6.956,19. Se puede solicitar a través de homebanking o en las sucursales y se acredita en 24 horas.

¿Qué es una persona No CENDEU?

Implica que la persona no tuvo tarjetas de crédito, descubierto, préstamos o cualquier otro producto crediticio, informados en la Central de Deudores del BCRA a Diciembre 2023. Esta base de datos unifica toda la información de deuda financiera del sistema bancario argentino.



Cualquier persona puede consultar si es cliente No CENDEU en este link. Solo es necesario ingresar CUIT/CUIL, revisar el historial de 24 meses y verificar que a diciembre de 2023 no haya estado informada como deudor/a.

Más información sobre este producto haciendo click aquí