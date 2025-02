El bar de Ituzaingó con una de las terrazas más lindas

Con la llegada del calor, las terrazas y los espacios al aire libre se convierten en los protagonistas de las salidas nocturnas. En Ituzaingó, hay un bar que destaca no solo por su ambiente acogedor, sino también por contar con una de las terrazas más lindas de la zona: Kona Café y Bar en Parque Leloir.





Ubicado en la Av. Martín Fierro 3290, este bar es una de las mejores opciones para disfrutar de una salida con amigos o en pareja. Su terraza es un verdadero hallazgo: iluminada con pequeñas luces que crean un ambiente cálido y acogedor, acompañado de la música de DJs en vivo y una atención de primera.





Uno de los aspectos que más se destacan en Kona Café y Bar es su barra, donde talentosos bartenders preparan desde cócteles clásicos hasta creaciones de autor. Luego de haberse consagrado campeón del mundo en Qatar, l@s dueñ@s del lugar incluyeron en su carta tragos temáticos, entre los que se encuentran "La Escaloneta", un trago que combina vodka y fernet para sorprender el paladar, y "El Cabezazo de Zidane", que además de su curioso nombre viene acompañado de stickers temáticos.

@bares_de_bayres 📣 HERMOSO BAR CON TERRAZA EN LELOIR!!! . 🧊KONA CAFÉ Y BAR - PARQUE LELOIR🧊 ☀️ Se viene el calor y nadir quiere perderse terrazas y bares con espacios al aire libre, por eso me fui a conocer @konaleloir es de esos bares que seguro te gustan, muchas lucecitas, terraza, DJ pasando buena música y gran atención. Tras la barra trabajan muy buenos bartenders que logran grandes clásicos y cocktails de autor, tienen una carta especial con tragos del mundial, La Escaloneta está buenísimo y es muy gracioso uno que se llama El Cabezaso de Zidane! Todos con stickers alegóricos. ☀️ Está al frente de un complejo comercial con varias alternativas, así la Av. Martín Fierro se va convirtiendo en un polo gastronómico espectacular! Abajo un gran salón abierto donde la barra protagoniza, arriba un espacio cerrado y la encantadora terraza. De los platitos voy a recomendarte los buñuelitos y de los principales el pollo relleno. Agendate esta terraza para los días de calor, ya arrobá a quien quieras que te acompañe! ☀️ 🍸 Cocktails recomendados: ☝ Habanera - base Bourbon pero dulzón y fresco. ✌️ La Escaloneta - Vodka y Fernet van a confundir el paladar con un sabor exótico! 🖖🏽 Spritz de Estación - reversión con frutos rojos. ☀️ 💰 Valor promedio de los tragos $1.200,- 🍷 Carta de vinos y espumantes. 🧀 Tablas desde $3.900,- 🧆 Platitos desde $1.400,- 🍲 Principales desde $2.900,- 🍔 Hamburguesas desde $2.900,- 🍕 Pizzas por $2.600,- 👉🏼 Hay menú de meriendas! 🎁 La sorpresa es esa terracita hermosa. ☀️ 📫 Av. Martín Fierro 3290, Pque. Leloir. ☎️ 11 2063-1703 📆 Ma a Ju y Do 16 a 00; Vi y Sa hasta 02 hs. 🚗 Estacionamiento en el complejo. . . #bar #drinks #drink #argentina #buenosaires #parqueleloir #ituzaingo #tragos #cocktails #bbayresparqueleloir #bares #baresdebayres #food #instacocktails #photography #instafoodie #oeste #sorpresa #vinos ♬ sonido original - Bares de Bayres

Pero Kona no solo se destaca por sus bebidas. Su propuesta gastronómica también merece una mención especial. Entre las opciones recomendadas se encuentran los buñuelitos, ideales para acompañar un trago, y el pollo relleno, un plato principal que se ha convertido en un clásico de la casa. Además, para aquell@s que prefieren las meriendas, Kona cuenta con un menú específico con opciones dulces y saladas.





En la planta baja, el bar cuenta con un amplio salón abierto donde la barra es la gran protagonista, mientras que en el primer piso se encuentra la encantadora terraza, un rincón perfecto para disfrutar de una noche al aire libre.





Kona Café y Bar abre de martes a jueves y domingos de 16:00 a 00:00, mientras que los viernes y sábados extiende su horario hasta las 02:00. Además, cuenta con estacionamiento dentro del complejo, lo que facilita la llegada de los visitantes.





Sostener y fomentar los emprendimientos locales es clave para el desarrollo cultural y económico del conurbano bonaerense. Estos espacios no solo generan empleo y dinamizan la economía de la región, sino que también contribuyen a fortalecer la identidad y la vida social de cada barrio. Con una oferta gastronómica y de entretenimiento cada vez más diversa, lugares como este demuestran que no es necesario viajar a la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar de experiencias de primer nivel.