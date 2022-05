El CAI cayó en Paraná y quedó eliminado de la Copa Argentina

En el Estadio Presbítero Bartolome Grella de Patronato, Ituzaingó perdió ante Newell’s por 3 a 1 y se despidió de la Copa Argentina. El sábado, un duelo clave ante el Cartero.

En una tarde/noche soleada, se enfrentaron por los 32avos de final de la Copa Argentina, el conjunto rosarino, y el CAI, con un equipo alternativo, pensando en el encuentro del sábado ante el escolta de la Primera B Metropolitana.

En la primera mitad, el partido arrancó parejo, pero a los 10 minutos, en la primera llegada, la Lepra puso el 1 a 0 por medio de Genaro Rossi.

El Verde no se amilanó y siguió planteando el juego de igual a igual. A los 30 minutos, después de un error de la defensa de Ituzaingó, Newell’s llegó al segundo a través de Juan Fernando Garro.

No obstante, el León siempre propuso y a los 33, Alcides Miranda Moreira puso el 2 a 1 en una buena llegada. Cuando parecía que llegaba el empate, a los 43, Juan Sforza, después de otra desafortunada jugada en defensa, convirtió el 3 a 1, para finalizar la primera parte. Demasiado premio para el equipo rosarino, donde hizo valer la jerarquía de sus jugadores.

En la parte complementaria, mostró a un Newell’s que salió a regular el partido y se encontró con un penal a los 11 minutos, Tomás Figueroa lo atajó y contuvo el remate a Ramiro Sordo.

Matías De Cicco realizó varios cambios guardando titulares para el partido del sábado frente al escolta, Comunicaciones.

Sin embargo, el Verde intentó, pero no pudo llegar al empate y los leprosos aguantaron el partido con la ventaja conseguida en la primera parte.

De esta manera, Ituzaingó quedó eliminado, pero fue muy digno su participación donde salió a jugar de la mejor manera contra un rival de mayor jerarquía, y por sobre todas las cosas, la gente se hizo presente en el Estadio con las 1000 entradas que agotaron sus hinchas para ver al equipo en Entre Ríos.

Ahora a cambiar el chip y pensar en el choque de la fecha 13 ante Comunicaciones en Agronomía, este sábado a partir de las 14:10 hs, sabiendo que si triunfa, le sacaría seis puntos al escolta.

Síntesis:

Newell’s Old Boys (3): Mauricio Arboleda; Tomás Jacob, Willer Ditta, Facundo Mansilla, Leonel Vangioni; Juan Sforza, Marcos Portillo, Nicolás Castro, Juan Garro; Ramiro Sordo y Genaro Rossi.

Suplentes: Felipe San Juan, Martín Luciano, Víctor Velázquez, Nazareno Fúnez, Jerónimo Cacciabue, Guillermo Balzi, Brian Aguirre.

DT: Javier Sanguinetti

Ituzaingó (1): Tomás Figueroa; Emmanuel Mantovani, Nicolás Agorreca, Leonel Córdoba, Alan Ríos; Santiago Piersigilli, Fernando Duré, Rodrigo Soria; Alcides Miranda Moreira, Jonathan Maza y Matías Sandoval.

Suplentes: Matías Blengio, Luciano Nebot, Fernando Gutiérrez, Nicolás Lugli, Ezequiel Abal, Javier Arias, Matías Caro.

DT: Matías De Cicco

Goles: 11′ Genaro Rossi (NEW), 30′ Juan Garro (NEW), 34′ Alcides Miranda Moreira (ITU), 43′ Juan Sforza (NEW)

Cambios: 46′ Nicolás Lugli x Jonathan Maza (ITU), 46′ Javier Arias x Alcides Miranda Moreira (ITU), 46′ Ezequiel Abal x Rodrigo Soria (ITU), 55′ Fernando Gutiérrez x Fernando Duré (ITU), 60′ Brian Aguirre x Juan Garro (NEW), 60′ Guillermo Balzi x Nicolás Castro (NEW), 69′ Luciano Nebot x Emmanuel Mantovani (ITU), 75′ Nazareno Fúnez x Genaro Rossi (NEW), 75′ Víctor Velázquez x Willer Ditta (NEW), 79′ Jerónimo Cacciabue x Marcos Portillo (NEW)

Amonestados: Willer Ditta (NEW), Matías Sandoval (ITU), Fernando Duré (ITU)

Expulsados: 71′ Alan Ríos (ITU)

Árbitro: Pablo Giménez

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella (PATRONATO)

Fotos: Prensa Club Atlético Ituzaingó/Copa Argentina