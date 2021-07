El CAI se despidió del Apertura con una derrota

Dock Sud le ganó a Ituzaingó por 2 a 0, con doblete de Braian Chávez, y se consagró campeón del Torneo Apertura de Primera C.

En una ventosa tarde de fútbol, se enfrentaron en el Estadio De Los Inmigrantes, el “Docke“, y el León en un encuentro de dientes apretados.

En la primera parte, Ituzaingó arrancó bien en los primeros minutos del partido, teniendo la pelota y encontrando algunas jugadas asociadas por parte de Marcos Macchione y Alejandro Benítez, pero el dueño de casa abrió el marcador de la mano del delantero Braian Chávez a los 18 minutos, luego de un centro de pelota parada a través de un tiro libre de Gustavo Oberman.

También podes leer Ituzaingó: todas las actividades para las vacaciones de Invierno

Luego a los 31, el volante de Ituzaingó, Rodrigo Soria, se perdió el gol del empate, y cinco minutos después, el nueve de Dock Sud aumentó la diferencia para el Darsenero, luego de un rebote que le dejó el arquero del Verde, Tomás Figueroa.

A partir de ahí, el CAI se encontró perdido en el mediocampo, inconexo en el juego y en los pases, y el partido se le hizo cuesta arriba para remontar el marcador, y así se fue al descanso en desventaja de dos goles.

En el segundo tiempo, el match arrancó de la misma manera que en el primer tiempo, Dock Sud se replegó atrás, y el León, trató de buscar alguna jugada para volver a meterse en partido.

Sin embargo a los 16, el CAI tuvo la primera situación de gol, donde Nicolás Lugli ejecutó un remate desde afuera del área que rechazó el arquero local.

No obstante, el equipo de Matías De Cicco no pudo hacer pie en el mediocampo y no pudo encontarle la vuelta al encuentro, y el resultado finalizó con victoria y campeonato para Dock Sud, que se llevó el Torneo Apertura.

De esta manera, Ituzaingó se quedó con las manos vacías, y concluyó el campeonato en la quinta posición, con 27 unidades, producto de 18 partidos jugados, con siete victorias, seis empates y cinco derrotas.

Ahora el CAI deberá cambiar el chip cuando visite el domingo que viene a Deportivo Laferrere por la primera fecha del Torneo Clausura a partir de las 15 hs.

Síntesis:

Dock Sud (2): Matías Wysocki; Nahuel Troxler, David Orellana, Enzo Tamborelli, Lucas Medina; Sergio Modón, Fabricio Pérez Espósito, Federico Motta; Gustavo Oberman, Leandro Caruso y Braian Chávez.

Suplentes: Gastón Monzón, Braian Cabrera, Gabriel Díaz, Gonzalo Pérez, Lautaro Chaparro, Matías Giménez, Matías Blanco.

DT: Guillermo De Lucca

Ituzaingó (0): Tomás Figueroa; José Montiel, Emmanuel Mantovani, Luciano Nebot, Alan Ríos; Pablo Despósito, Marcos Macchione, Rodrigo Soria, Alejandro Benítez; Nicolás Lugli y Alcides Miranda Moreira.

Suplentes: Gonzalo Neila, Diego Serrano, Fernando Duré, Damián Arruabarrena, Santiago Piersigilli, Kevin López Arroyo, Gastón Cueto.

DT: Matías De Cicco

Goles: 18’PT Braian Chávez (DOC), 36’PT Braian Chávez (DOC)

Cambios: 10’ST José Montiel x Kevin López Arroyo (ITU), Marcos Macchione x Santiago Piersigilli (ITU), 17’ST Matías Giménez x Gustavo Oberman (DOC), 28’ST Alejandro Benítez x Damián Arruabarrena (ITU), 30’ST Leandro Caruso x Gonzalo Pérez (DOC), Braian Chávez x Matías Blanco (DOC)

Amonestados: Rodrigo Soria (ITU), Pablo Despósito (ITU), Braian Chávez (DOC)

Árbitro: Damián Rubino

Estadio: De los Inmigrantes (DOCK SUD)