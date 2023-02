El CAI volvió a caer en su regreso en el Sacaan

Ituzaingó cayó ante Comunicaciones por 2 a 1, y cosechó su segunda derrota en el Torneo Apertura. La próxima fecha quedará libre.

Bajo un buen marco de gente en las tribunas, en el Oeste del Gran Buenos Aires, se disputó la segunda fecha del Campeonato de la Primera B Metropolitana entre el Verde y el “Cartero”, donde el León iba en busca de su primera victoria del año, pero se terminó quedándose con las manos vacías.

En una primera parte que fue muy pareja y disputada durante los primeros 30 minutos del partido, el CAI rompió la paridad: una buena asistencia de Fernando Gutiérrez, habilitó a Alcides Miranda Moreira, que no perdonó, y puso el 1 a 0 parcial para los dirigidos por Damián Troncoso.

Sin embargo, en la parte complementaria, Ituzaingó fue en busca de poder elevar la ventaja de dos goles, pero en el minuto 10, remató desde afuera Manuel Falón y la pelota se fue por arriba.

Hasta que a los 19 minutos del segundo tiempo, Tomás Asprea aprovechó un error de la defensa del Verde, y convirtió el gol de la igualdad para Comunicaciones.

Luego en una ráfaga, el “Cartero” dio vuelta el marcador a los 34’ a través de un cabezazo del ingresado Diego Casoppero, y el León no pudo aguantar la victoria parcial, y se llegó al final del partido con una dura derrota.

De esta manera, Ituzaingó sumó su segunda caída consecutiva, y los dirigidos por Damián Troncoso deberán trabajar y mucho para sacar al equipo adelante.

En la próxima jornada, el elenco ituzainguense tendrá fecha libre, y en la cuarta fecha, visitará al Deportivo Merlo en el Parque San Martín, en una nueva edición del “Clásico del Oeste”.

Síntesis:

Ituzaingó (1): Tomás Figueroa; Maximiliano Paredes, Brian Medina, Luciano Nebot, Diego Serrano; Fernando Gutiérrez, Pablo Despósito, Rodrigo Soria; Manuel Falón, Ciro Campuzano y Alcides Miranda Moreira.

Suplentes: Matías Lescano, José Barreal, Ezequiel Flores, Martín Palisi, Juan Cruz Iglesias, Jonathan Maza, Santiago Piersigilli.

DT: Damián Troncoso

Comunicaciones (2): Gonzalo Yordan; Federico Pérez, Valentín Rodríguez, Martín López, Ramiro Ríos; Tomás Asprea, Juan Manuel Fernández, Ángel Luna; Fernando Giménez, Juan Manuel García Pereyra e Ivo Costantino.

Suplentes: Estéfano Francesconi, Diego Zalazar, Mauro Bazán, Tomás Friesel, Diego Casoppero, Edilson Giménez, Luciano Elisii

DT: Cristian Aldirico

Goles: 37′ Alcides Miranda Moreira (ITU), 64′ Tomás Asprea (COM), 79′ Diego Casoppero (COM)

Cambios: 62′ Santiago Piersigilli x Rodrigo Soria (ITU), 70′ Diego Casoppero x Juan Manuel García Pereyra (COM), 72′ Jonathan Maza x Manuel Falón (ITU), 72′ Juan Cruz Iglesias x Fernando Gutiérrez (ITU), 82′ Martín Palisi x Pablo Despósito (ITU), 82′ Tomás Friesel x Fernando Giménez (COM), 90′(+1) Mauro Bazán x Tomás Asprea (COM)

Amonestados: Rodrigo Soria (ITU), Diego Serrano (ITU), Pablo Despósito (ITU)

Árbitro: Felipe Viola (MAL)

Estadio: Carlos Sacaan (ITUZAINGÓ)

Fotos: Prensa Ituzaingó