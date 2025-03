El capitán estará ausente en las Eliminatorias Sudamericanas

El entrenador Lionel Scaloni presentó la lista de convocados para los encuentros ante Uruguay y Brasil, pero el “10” sufrió una molestia muscular y estará desafectado de la Selección Argentina.



La Selección albiceleste sufrirá la baja más sensible para los partidos ante el equipo “charrúa” y el elenco brasilero de la próxima doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026: Lionel Messi fue desafectado por una molestia muscular.



Si bien jugó el domingo y convirtió un golazo en el triunfo de Inter Miami ante Atlanta United, el capitán argentino sintió una molestia y encendió las alarmas.



Es por esto que, para evitar que el problema se agrave, no formará parte de la lista que confirmó Lionel Scaloni.

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos, Argentina!”, escribió la Pulga en una historia de Instagram.



De esta manera, se suma a las otras bajas por lesión que tendrá el elenco nacional: Paulo Dybala, Giovanni Lo Celso, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel.



Por otra parte, ayer empezaron a arribar el país los convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias.



Los primeros en aterrizar fueron: Walter Benítez, Benjamín Domínguez y Santiago Castro, y luego se sumaron Leandro Paredes y Juan Foyth. Además, llegaron Nicolás Paz, Máximo Perrone y Facundo Medina.