El Ciclón cayó en la Copa Argentina y se fue Troglio

San Lorenzo perdió por penales ante Racing de Córdoba por 4 a 2, luego de haber empatado 1 a 1 en los 90 minutos, y tras la caída, Pedro Troglio renunció como entrenador del Ciclón.

Pedro Troglio renunció como técnico de San Lorenzo luego de la temprana eliminación de la Copa Argentina en su debut tras caer 4-2 por tiros desde el punto penal ante Racing de Córdoba, que milita en la Zona B del Federal A.

Por los 32avos de la Copa Argentina, en un partido disputado en el Estadio Juan Gilberto Funes de la Ciudad de San Luis, San Lorenzo y Racing de Córdoba se enfrentaron por la primera ronda donde empataron 1-1 en el tiempo reglamentario con los goles de Ezequiel Cerutti para el conjunto azulgrana y Facundo Rivero para el elenco cordobés.

Luego, en la definición desde los doce pasos, Racing de Córdoba fue más certero, y tras anotar sus cuatro primeros penales se impuso por 4-2 ante un San Lorenzo que no pudo convertir los disparos de Alejandro Donatti y el juvenil Agustín Martegani.

“Ya hablé con los dirigentes y manifesté que no voy a seguir. Los dirigentes me pidieron que siga mayo, pero decidí dar un paso al costado. Me parece que es lo más justo”, expresó Pedro a la salida del vestuario.

“No veo como cambiar esta situación, no se refleja en la cancha lo que pretendo. Lo mejor es descomprimir. Lo justo es que me vaya a mi casa, con mi familia, que me ha bancado en todo momento. Como entrenador, tengo que pedirle disculpas a la gente de San Lorenzo. Por respeto a ellos, lo justo es que dé un paso al costado”, agregó.

Troglio puso punto final a un corto ciclo en San Lorenzo que dirigió diez partidos, con una victoria, cinco empates, cuatro caídas y ocho goles a favor.

La salida se resolvió luego de una reunión que mantuvo con varios dirigentes (participaron Horacio Arreceygor, Miguel Mastrosimone y Claudio Lantarón) y el manager Mauro Cetto en el vestuario del estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, inmediatamente después de un duro golpe.

Fernando Berón, coordinador de inferiores, dirigirá la práctica del plantel de Primera División hoy por la tarde, que ahora San Lorenzo deberá enfrentarse este sábado a las 14 hs ante Platense por la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, en un Nuevo Gasómetro muy caldeado.