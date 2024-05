El colegio AUPI cumplió 60 años y lo celebró a lo grande

Directivos, estudiantes, ex estudiantes y familias de la comunidad educativa del colegio AUPI (E.E.S N°5) celebraron todos juntos los 60 años de dicha institución, la cual se encarga de brindar educación y acompañar el crecimiento de cientos de jóvenes del partido de Ituzaingó. De este acto, que tuvo lugar el viernes 24 de mayo, participaron también el intendente Pablo Descalzo, la inspectora distrital Fernanda Penisse y muchos invitados más.



Fue una emotiva jornada, llena de recuerdos, anécdotas y la reafirmación del compromiso con las generaciones futuras. Allí se encontraron actuales estudiantes y directivos, más familias que forman parte de la vida de la escuela, junto aquellas personas que supieron transitar los pasillos de aquella institución emplazada en Olazábal 870.





Estuvieron presentes también Horacio González y Raúl Díaz. Estos dos -el primero supo ser ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y ex concejal en el distrito; mientras que el segundo es actualmente Decano de Humanidades de la UNO- asistieron como ex estudiantes del AUPI. "Fue un momento de profunda emoción volver a recorrer sus aulas, el patio, sus pasillos", expresó Raúl Díaz en sus redes sociales luego del evento.



También hubo momento para las expresiones artísticas y musicales, con números folklóricos interpretados por los estudiantes y una sorpresa. En el acto por los 60 años del AUPI, se presentó con guitarra en mano el "Condor" Sbarbati. Resulta que el cantante de La Bersuit supo estudiar en dicho colegio.



Es así como el colegio -que consiguió la cesión de los terrenos en 1963, de parte del Municipio de Morón, para levantar su estructura- celebró su 60° aniversario.