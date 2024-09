El Concejal de Milei en Ituzaingó confirmó que la secundaria, el jardín y la nueva Universidad no se van a hacer

Juan Larralde, presidente del bloque de concejales de la Libertad Avanza en nuestra ciudad, confirmó en declaraciones a Primer Plano que las obras pendientes del gobierno nacional en nuestro municipio, no se van a hacer. " no hay plata y se está defendiendo el déficit fiscal cero, que es el gran cambio económico que lleva adelante nuestro Presidente”, aseguró Larralde. A renglón seguido y sin dudarlo afirmó que “Están dadas las condiciones para que el año que viene podamos ganar en Ituzaingó".



Las obras de las que habla Larralde son las que tiene comprometidas el gobierno nacional con nuestro municipio hace más de un año. En total son 3.400 millones de pesos que comprendía la construcción de una escuela secundaria, un nuevo jardín de infantes, el edificio de la nueva universidad de Ituzaingó y 5 corredores aeróbicos con una bicisenda que llegaba al centro de la ciudad.



Marcelo Nadal, presidente del bloque de concejales de Unión por La Patria lamentó la decisión del gobierno de Milei para con nuestro municipio: "Es una pena, yo siempre espero que los concejales de Ituzaingo defendamos los intereses de nuestra ciudad y de nuestros vecinos. En la sesión de esta semana Larralde también intentó justificar el veto del aumento a los jubilados amparándose en la defensa del déficit cero".



"Lo que se exige al gobierno nacional es que cumpla con esos convenios, que se retomen que las obras iniciadas el año 2023 congeladas por Milei y se inicien las que completaron todos los pasos administrativos y legales que corresponden. Estas obras están ya adjudicadas" afirmó Nadal. "El concejal Larralde no puede, o por lo menos no debería desconocer que existen esos convenios, que se cumplieron todos los trámites licitatorios y hasta hay empresas privadas adjudicadas" finalizó.

Un amparo colectivo para retomar las obras

Ante este desolador panorama en donde el gobierno nacional no quiere continuar las obras comprometidas, el intendente municipal Pablo Descalzo anunció que se presentará ante la justicia para que las obra se hagan.



"Vamos a presentar un amparo colectivo con el acompañamiento de las instituciones intermedias y los vecinos para que la justicia vea con claridad el daño que le hacen a nuestra comunidad con la paralización de estas obras"