El Cuarteto de Nos anunció que tocará en Ituzaingó

La cartelera musical de nuestra región sigue sumando espectáculos de primer nivel. En las últimas horas se confirmó que el Cuarteto de Nos, una de las bandas más convocantes e influyentes del rock rioplatense, desembarcará en Ituzaingó el próximo domingo 11 de octubre.



El esperado anuncio se dio en el marco de su aclamado "Tour Puertas", consolidándose instantáneamente como uno de los eventos musicales más importantes del año en el conurbano bonaerense. Para los ansiosos que no quieren quedarse afuera de esta verdadera fiesta de catarsis colectiva, las entradas ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma Passline por un valor de $70.000 pesos.

Cuatro décadas llenas de rimas, acidez y rock





Nacida en Montevideo a principios de los '80, la agrupación ha transitado un largo camino. Si bien durante sus primeras décadas construyeron una sólida reputación en el circuito alternativo a base de provocación y humor absurdo, fue su trilogía iniciada con el histórico disco Raro (2006) la que los catapultó definitivamente al éxito masivo e internacional.





Con más de cuarenta años de trayectoria y una envidiable capacidad para renovar su audiencia, los uruguayos llegan al oeste demostrando que han sabido madurar artísticamente sin perder jamás su esencia. Se espera que el show repase ese inconfundible híbrido donde el rock alternativo se abraza con el rap, el pop y sutiles tintes electrónicos, siempre propulsado por la complejidad de sus letras: rimas ingeniosas, juegos de palabras y una profunda radiografía psicológica del hombre contemporáneo.

El Microestadio del GEI: el nuevo epicentro del rock en zona oeste





El escenario elegido para recibir a la banda uruguaya es el Microestadio del Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó. Ubicado en el corazón del partido, en la calle Lavalle 1151 -a muy pocas cuadras de la Estación del Tren Sarmiento, el recinto se ha vuelto una plaza ineludible para las productoras que buscan descentralizar los grandes conciertos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Con una capacidad aproximada para 3.000 personas, este moderno espacio techado ofrece todas las comodidades y una imponente propuesta sonora. De hecho, en el último tiempo, el Microestadio del GEI ha sido testigo de recitales multitudinarios, albergando a bandas como Las Pastillas del Abuelo, Los Caballeros de la Quema, Las Pelotas y El Kuelgue, sumando a Wos quien se presentó recientemente en zona oeste.